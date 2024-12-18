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Зеленский готов вернуться к прошлому: о чем идет речь (ВИДЕО)

Зеленский не исключает возвращения в прошлое занятие

18 декабря 2024, 18:02
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в будущем снова вернется к юмору, однако для этого важно условие. Так глава страны ответил на вопрос журналиста – думает ли Зеленский, что снова сможет смешить людей – во время интервью французскому изданию Le Parisien.

Зеленский готов вернуться к прошлому: о чем идет речь (ВИДЕО)

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Зеленский отметил, что это уместный вопрос.

“Сложно ответить. Не знаю, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри. Не знаю, потому что эта война влияет на всех нас и если я не потеряю то, что было внутри, то кто его знает — может быть”, — ответил Зеленский.

Однако в целом подтвердил, что возвращение к юмору возможно, и подчеркнул, что вопрос для него сложный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о предложении, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Зеленскому и получил в ответ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее общавшийся с российским диктатором Владимиром Путиным, в социальной сети Х сообщил, какое мирное предложение отклонил президент Украины Владимир Зеленский.

“В конце председательства Венгрии в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы предложили рождественскую остановку огня и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что президент @ZelenskyyUa четко отверг и исключил это сегодня. Мы сделали то, что могли!" – написал Орбан.

Также премьер Венгрии сделал ссылку на комментарий Зеленского по поводу разговора Орбана и Путина. "Совершенно очевидно, что достижение подлинного мира и гарантированной безопасности требует решимости Америки, единства Европы и непреклонной преданности всех партнеров целям и принципам Устава ООН", — убежден президент Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0s0f-dHnck
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