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Западные СМИ назвали Зеленского жестким политиком, который становится параноиком

Зеленский за годы войны сильно изменился, отмечает агентство Reuters

сегодня, 17:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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Западные журналисты проанализировали, как изменился президент Украины Владимир Зеленский за время пребывания в должности главы государства. Как пишет агентство Reuters, он стал "жестче и решительнее, менее терпим к ошибкам и даже склонен к паранойе".

Западные СМИ назвали Зеленского жестким политиком, который становится параноиком

Владимир Зеленский

Журналисты отмечают, что 5 лет назад Зеленский заявлял о желании сделать Украину "либеральной страной с такой же либеральной экономикой". При этом агентство, описывая Зеленского, ссылается на разговор с восемью нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, работавшими с президентом, а также с его друзьями и коллегами из прошлого.

"Напряженный. Нетерпеливый. Лишенный сна. Зеленский прикажет чиновникам и советникам покинуть комнату, если почувствует, что они не полностью готовы. Если люди не готовы или противоречат друг другу, он скажет: Убирайтесь. У меня нет на это времени", — так описывают главы Украины собеседники агентства.

По информации Reuters, в начале года Зеленский "в отчаянии" уволил своих помощников во время совещания, посвященного планированию информационной кампании вокруг мобилизации. Бывший министр обороны Алексей Резников сообщил, что "это режим, лишенный сна".

"В то же время Зеленский становится все более "параноидальным" по поводу возможных попыток РФ убить его и дестабилизировать руководство Украины", — говорит высокопоставленный европейский чиновник.

В то же время многие опрошенные чиновники выразили восхищение психической выносливостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины и военного главнокомандующего.

Один из чиновников сообщил агентству, что глава Украины по 15 раз повторяет свои требования и что служащие должны сделать больше, иначе они столкнемся с последствиями.

По данным издания, Зеленский вовсю пытается привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года. По словам собеседника издания, президенту следует "действовать осторожно", чтобы не оттолкнуть союзников.

Сам Зеленский объяснил, что не может оценить свою деятельность, поскольку считает это неэтичным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Зеленского не раз готовили покушения.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/being-volodymyr-zelenskiy-how-war-has-changed-ukraines-leader-2024-07-12/
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