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Залужный и Буданов сохраняют лидерство в доверии украинцев: СМИ

Зеленский на третьем месте в рейтинге доверия украинцев

18 декабря 2024, 18:56
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Кречмаровская Наталия

Украинцы показывают относительную стабильность в своих симпатиях в военное время – лидерство в доверии сохраняют Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Президент Украины Владимир Зеленский по рейтингу общественного доверия занимает только третье место.

Залужный и Буданов сохраняют лидерство в доверии украинцев: СМИ

Фото из открытых источников

Такие результаты ежемесячного национально репрезентативного опроса, проведенного агентством Info Sapiens 15-27 ноября 2024 года по схеме Omnibus, обнародовали на сайте ТСН. Исследования проводились в рамках сотрудничества с благотворительной организацией Фонд исследований будущего, цель — изучение общественных настроений в Украине.

По результатам опроса уровень общественного доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, а сейчас посла Украины в Великобритании Валерия Залужного составляет 76,8%. Этот результат на 2,1% больше, чем в октябре (74,7%).

Больше стали доверять украинцы и начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову . Его рейтинг общественного доверия составляет 54,6%, что на 3,3% больше, чем в октябре (51,3%).

Повышение доверия фиксируют и к Владимиру Зеленскому . По ноябрю действующему президенту доверяют 53% граждан Украины, что на 2,2% больше, чем в октябре (50,8%).

При этом украинцы более негативно воспринимают происходящие в стране процессы. Этому вопросу была посвящена вторая часть опроса. Результаты исследования показали, что половина граждан убеждена, что выбранный курс для страны — неправильный.

У респондентов поинтересовались, в целом ли дела в Украине двигаются в правильном или неправильном направлении.

  • 49,6% опрошенных ответили, что Украина двигается в неправильном направлении, это на 3,3% меньше, чем в октябре (52,9%).

  • 33,6% респондентов ответили, что мы двигаемся в верном направлении (их количество выросло на 2,1%, в октябре таких было 31,5%).

  • 16,8% опрошенных затруднились или отказались ответить на вопрос.

Что касается методики выполнения, то опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

“Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также на территориях, где отсутствует украинская мобильная связь (по оценке IS не менее 96% взрослого населения страны имеют мобильные номера)”, — говорится на сайте.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%. Выборка исследования – 1000 интервью.

Напомним, что портал "Комментарии" рассказывал о новом видении победы Украины Залужным.




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Источник: https://tsn.ua/politika/zaluzhniy-z-budanovim-zberigayut-liderstvo-za-doviroyu-ukrayinciv-socdoslidzhennya-2726469.html
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