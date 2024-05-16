Залужного могут вернуть в Украину: на какую должность

Через некоторое время работы в Лондоне Валерия Залужного могут отозвать с должности посла в Великобритании, чтобы назначить министром обороны Украины, предположил политолог Евгений Магда.

Залужного могут отозвать из Великобритании. Фото из открытых источников

"Не исключаю сценария, что Залужного могут отозвать от должности посла и назначить министром обороны. Почему нет? Как уже гражданский человек, его могут назначить на министерскую должность", – сказал Евгений Магда.

Политолог напомнил, что до освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ уже ходили слухи, что Залужного хотят назначить министром обороны.

По его мнению, в таком назначении может быть заинтересован Офис президента, поскольку Валерий Залужный остается одним из самых популярных политиков в Украине, а потому действующей власти не выгодно делать его своим политическим оппонентом.

При этом Евгений Магда считает, что возможный отзыв Залужного из Лондона обратно в Киев будет воспринят британскими партнерами с удивлением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.

