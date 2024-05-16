Залужного могут вернуть в Украину: на какую должность

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Марьян Ощановский
Через некоторое время работы в Лондоне Валерия Залужного могут отозвать с должности посла в Великобритании, чтобы назначить министром обороны Украины, предположил политолог Евгений Магда.
Залужного могут отозвать из Великобритании. Фото из открытых источников
Политолог напомнил, что до освобождения от должности Главнокомандующего ВСУ уже ходили слухи, что Залужного хотят назначить министром обороны.
По его мнению, в таком назначении может быть заинтересован Офис президента, поскольку Валерий Залужный остается одним из самых популярных политиков в Украине, а потому действующей власти не выгодно делать его своим политическим оппонентом.
При этом Евгений Магда считает, что возможный отзыв Залужного из Лондона обратно в Киев будет воспринят британскими партнерами с удивлением.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского. По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине.
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