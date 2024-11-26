Закон о запрете мобилизации молодежи до 25 лет: когда ждать подписи президента

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал ситуацию с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским закона, запрещающего мобилизацию украинцев до 25 лет. Об этом он рассказал, в частности, в интервью Радио НВ.

Мобилизация в Украине

По словам Вениславского, Верховная Рада выполнила свою часть работы, приняв законопроект №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации граждан до 25 лет. Закон был отправлен на подпись президенту 15 октября, однако по состоянию на данный момент подписи нет.

Нардеп отметил, что причины задержки подписи следует выяснять в Офисе президента. Отвечая на вопрос о том, соблюдет ли президент Владимир Зеленский свое слово и подпишет ли закон, который должен решить вопрос освобождения военных до 25 лет, "мобилизованных далеко не по мотивационным контрактам", Вениславский заявил: "Я думаю, что в ближайшее время этот законопроект точно должно быть подписано, давайте подождем".

Вениславский подчеркнул, что, по его мнению, президент примет решение "очень быстро", однако конкретных сроков он назвать не может.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроект №11379д, принятый Верховной Радой 9 октября, освобождает от мобилизации лиц моложе 25 лет. В то же время, как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, документ не касается демобилизации тех, кто уже мобилизован.

Также "Комментарии" рассказывали , что военные против того, чтобы демобилизовать из армии мужчин до 25 лет, поскольку, якобы, их некому будет заменить.



