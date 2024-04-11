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Главная Новости Политика Украины 2024 Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступили против закона о мобилизации: какая причина
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Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступили против закона о мобилизации: какая причина

Тимошенко заявила, что закон о мобилизации вряд ли приблизит победу Украины

сегодня, 19:53
Автор:
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Лиля Воробьева
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Команда "Батькивщины" последовательно боролась против репрессивного законопроекта о мобилизации, поэтому не поддержала его принятие в целом. Также фракция единогласно выступила против отмены нормы о демобилизации после 36 месяцев, однако система "Рада" во время голосования дала сбой, сообщают на сайте партии .

Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступили против закона о мобилизации: какая причина

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

Команда "Батькивщины" подала более 300 правок в законопроект о мобилизации, которые существенно меняли его концепцию: превращали принудительную и унизительную мобилизацию в мотивационную и справедливую, а сам закон делали действенным. Депутаты не учли ни одной, поэтому "родинцы" не голосовали за унизительный законопроект.

Правки от депутатов фракции "Батькивщина" содержали следующие предложения:

  • демобилизовать всех, кто отслужил 36 месяцев;
  • установить четкие правила ротаций и отпусков;
  • платить каждому, кто подпишет контракт с Минобороны, разово 10 000 долларов;
  • увеличить вдвое – до 200 000 гривен – месячную плату каждому, кто провел на передовой более 18 месяцев;
  • обучать новобранцев не менее 6 месяцев перед отправкой на фронт;
  • отправлять в армию опытных силовиков, а не 20-летних студентов;
  • снять бронь с чиновников и депутатов, правоохранителей и судей;
  • лечить раненых за полученные средства в медучреждениях любого уровня и права собственности;
  • кормить находящихся на лечении военных по стандартам стран НАТО;
  • учить детей погибших героев в вузах бесплатно.

    • "Мы не могли и не имели права голосовать за такой законопроект. Нам нужно качественное и сильное войско, способное защитить Украину. Этот законопроект такого войска не создает. И этот закон вряд ли приблизит победу Украины", – считает Юлия Тимошенко.



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