Юлия Тимошенко и "Батькивщина" выступили против закона о мобилизации: какая причина

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Лиля Воробьева
Команда "Батькивщины" последовательно боролась против репрессивного законопроекта о мобилизации, поэтому не поддержала его принятие в целом. Также фракция единогласно выступила против отмены нормы о демобилизации после 36 месяцев, однако система "Рада" во время голосования дала сбой, сообщают на сайте партии .
Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)
Команда "Батькивщины" подала более 300 правок в законопроект о мобилизации, которые существенно меняли его концепцию: превращали принудительную и унизительную мобилизацию в мотивационную и справедливую, а сам закон делали действенным. Депутаты не учли ни одной, поэтому "родинцы" не голосовали за унизительный законопроект.
Правки от депутатов фракции "Батькивщина" содержали следующие предложения:
"Мы не могли и не имели права голосовать за такой законопроект. Нам нужно качественное и сильное войско, способное защитить Украину. Этот законопроект такого войска не создает. И этот закон вряд ли приблизит победу Украины", – считает Юлия Тимошенко.
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