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Главная Новости Политика Украины 2024 Яременко о драке с Порошенко: Вырос на Оболони и знаю, что свиные рыла надо закрывать руками
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Яременко о драке с Порошенко: Вырос на Оболони и знаю, что свиные рыла надо закрывать руками

Нардеп Яременко рассказал, почему в Верховной Раде хотел избить Порошенко

сегодня, 16:43
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Ткачик Олеся

Народный депутат Богдан Яременко объяснил, как между ним и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко чуть не вспыхнула потасовка в Верховной Раде.

Яременко о драке с Порошенко: Вырос на Оболони и знаю, что свиные рыла надо закрывать руками

Петр Порошенко

По его словам, после того, как накануне было провалено голосование за исключение нардепа Юрия Бойко из комитета по правам человека, в том числе благодаря нардепам из Европейской солидарности, очевидно, депутаты Порошенко получили на орехи.

"Ведь сегодня утром коллеги пришли явно заведенные. Среди других пунктов плана мероприятия "как на черное сказать белое" появилась легенда (извинюсь, если окажется, что это правда), что Порошенко вчера пришел в Раду, а затем мотнулся в Курск завез на фронт дроны", — отметил Яременко.

По его словам, на каком-то этапе, сидя на рабочем месте, он стал вынужденным свидетелем дискуссии между коллегой Никитой Потураевым и Петром Порошенко, которая проходила в 50 см за его спиной.

Яременко говорит, что, возможно, не обратил бы на это внимание, потому что и Порошенко и часть его коллег часто говорят на повышенных тонах и театрально переигрывают в общении.

"Но на замечание Потураева, что голосов за постановление по Бойко не дала вся Рада Порошенко по-русски выдал: "Пока вы здесь, суки, у меня там три бригады плачут без дронов. Я из кармана вынул деньги, купил 40 дронов и отвез". Блатной жаргон с очевидной ложью (я имею отношение к производству дронов и знаю, что 40 дронов ни на мотоцикл, ни в мерседес Порошенко не влезут), чтобы прекратить балаган у себя за спиной вернулся к дискусантам с фразой "А никого другого отвезти дроны не было ?" – рассказывает Яременко.

Политик предположил, что, очевидно, спонсор трех бригад под Курском не был готов к тому, что его ложь проявляют ему в глаза.

"Поэтому закатив свиные глазки Порошенко продолжил свой поход в мир блатняка и хамства фразой "Иди ты нах..." Как выросший человек на Оболони я знаю, что есть моменты, когда свиные рыла надо закрывать руками. Это мне, к сожалению, не дали сделать, в процессе чего несильно пострадал один депутат, перед которым я извинился", — сообщил Яременко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР чуть не произошла потасовка между Яременко и Порошенко.




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Источник: https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/pfbid02M5DpszM7vXkoY2SSqwxwSvrbefoZEFFbJgAKYTUfyynz9JKbG6bJBAXPeBtsjLPJl
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