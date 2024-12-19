Яременко чуть не подрался с Порошенко: детали скандала в Верховной Раде

В Верховной Раде произошел очередной скандал. В сессионном зале чуть не подрались народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Драка в ВР

Как отмечает нардеп Ирина Геращенко, поводом для скандала стало отсутствие Порошенко во время голосования за исключение Юрия Бойко из комитета. По ее словам, сам Порошенко сообщил, что якобы он отсутствовал, потому что передавал помощь военным на фронт.

"В это время в разговор влез скандальный депутат Яременко с криками "А что, без тебя некому передать дроны?!". Так получается, что некому, потому что государство провалило обеспечение ВСУ! И дальше слуга полез сразиться в "ЕС". Правильно, не с ОПЗЖ им драться", — заявила Геращенко.

Нардеп сообщила, что депутаты готовят заявление в Регламентный комитет с требованием отстранить депутата Яременко от пленарных заседаний за хронически не парламентское поведение.

Вместе с тем, как сообщила нардеп Лиза Богуцкая в Фейсбуке, Порошенко якобы пытался потасовкой в сессионном зале сорвать голосование по исключению Бойко из Комитета ТОТ и прав человека.

"Представьте себе весь цинизм, когда это существо с трибуны ВР визжит, что Бойко не должно быть в Раде, а после того устраивает скандал и драку с депутатами от Слуг народа за то, что они вчера опубликовали голосование по этому же вопросу и акцентировали внимание на том, что перед голосованием Порошенко ушел из зала", — отметила нардеп.

По ее словам, все же 256 голосами Бойко исключили из Комитета по правам человека и временно оккупированных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Арахамия ранее указал на то, что Порошенко отсутствовал во время голосования за исключение Бойко из комитета.



