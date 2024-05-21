Выключение света носит искусственный характер: почему на самом деле власть пошла на такой шаг

Вокруг отключений электроэнергии происходит нечто странное, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Отключение света

По его словам, надо понимать, что остается базовая генерация АЭС, однако разрушена маневровая, поэтому чрезвычайно сложно компенсировать пики нагрузки. Вот именно в эти пики, говорит эксперт, утром и вечером, и должны быть основные отключения. По его словам, именно так и было во время блэкаутов в 2022 году.

Но проблема в том, говорит Кочетков, что распространенные графики отключений этого не демонстрируют. Они гарантируют всего 6 часов света в сутки — это почему-то меньше, чем было в 2022 году.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что графики слишком тотальные и почему-то не учитывают региональную специфику, где дефицита энергии нет. То есть, подчеркивает Кочетков, света лишают всех без исключения, как по команде сверху. Более того, анонсируется, что такая ситуация с отключениями будет продолжаться до осени. По мнению эксперта, это еще одна демонстрация искусственности этих отключений.

"И главное, эти графики сразу начали не выполняться, то есть по графику света не должно быть, а он есть. Как это так? Если энергии действительно не хватает, то она ниоткуда не возьмется",

– написал в Фейсбуке эксперт.

По его словам, создается впечатление, что этими директивными отключениями украинское общество просто готовят к поддержке прекращения боевых действий осенью на любых условиях, чтобы только свет и относительно нормальная жизнь вернулась в дом.

Кстати, не понимает сложившейся вокруг отключений света ситуации и народный депутат Игорь Фрис.

"Но почему выключают свет когда нет включенного отопления и отключенные кондиционеры понять не могу. Вспомнил "Высокое напряжение" Артура Хейли. И что-то подумал об очередном интересе поставщика в этой всей истории",

– написал в Фейсбуке политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине проблемы с генерацией из-за вражеских обстрелов, поэтому в правительстве думают над тем, чтобы поднять тариф на электроснабжение.