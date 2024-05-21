Выключение света носит искусственный характер: почему на самом деле власть пошла на такой шаг

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Вокруг отключений электроэнергии происходит нечто странное, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Отключение света
По его словам, надо понимать, что остается базовая генерация АЭС, однако разрушена маневровая, поэтому чрезвычайно сложно компенсировать пики нагрузки. Вот именно в эти пики, говорит эксперт, утром и вечером, и должны быть основные отключения. По его словам, именно так и было во время блэкаутов в 2022 году.
Но проблема в том, говорит Кочетков, что распространенные графики отключений этого не демонстрируют. Они гарантируют всего 6 часов света в сутки — это почему-то меньше, чем было в 2022 году.
Кроме того, эксперт подчеркивает, что графики слишком тотальные и почему-то не учитывают региональную специфику, где дефицита энергии нет. То есть, подчеркивает Кочетков, света лишают всех без исключения, как по команде сверху. Более того, анонсируется, что такая ситуация с отключениями будет продолжаться до осени. По мнению эксперта, это еще одна демонстрация искусственности этих отключений.
По его словам, создается впечатление, что этими директивными отключениями украинское общество просто готовят к поддержке прекращения боевых действий осенью на любых условиях, чтобы только свет и относительно нормальная жизнь вернулась в дом.
Кстати, не понимает сложившейся вокруг отключений света ситуации и народный депутат Игорь Фрис.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине проблемы с генерацией из-за вражеских обстрелов, поэтому в правительстве думают над тем, чтобы поднять тариф на электроснабжение.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:00
Вони заробили на генераторах і на паливі для них. Вони заробляють на хабарах щоб одних вимикали постійно, а в інших постійно було світло. Вони навмисно це роблять перед підвищенням цін. Єдина перевага - це люди не дивляться брехломарафон і пропаганда Фюрера втрачає вплив.