logo

BTC/USD

69606.22

ETH/USD

3496.41

LTC/USD

105.85

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 ВР превратилась в невоспитанную собаку, которая бегает вокруг и подбирает всякое дерьмо
commentss НОВОСТИ Все новости

ВР превратилась в невоспитанную собаку, которая бегает вокруг и подбирает всякое дерьмо

Офис президента отпустил Верховную Раду «с поводка», и она начала творить разные нелепые вещи, считает политтехнолог Александр Кочетков. По его словам, от действий центральной власти и народных депутатов становится страшно

сегодня, 20:30
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Пока в Соединенных Штатах продолжается борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом, а предоставление финансовой помощи Украины "подвисло", Офис президента упал в ступор, считает Александр Кочетков. По его словам, вся активность свелась к телевизионным обращениям с оскорблениями о том, что западные партнеры очень медленно помогают стране в войне.

ВР превратилась в невоспитанную собаку, которая бегает вокруг и подбирает всякое дерьмо

Верховная Рада

При этом, как утверждает эксперт, Офис президента прекратил в ручном режиме руководить Верховной Радой.

"Фактически снял ее с поводка, и она, как невоспитанная собака, принялась носиться вокруг и подбирать с земли всякое дерьмо"
, – заявил Кочетков.

По его словам, ключевой проблемой парламента стал законопроект о мобилизации, который оброс тысячами разных правок, которые его просто топят.

Эксперт обратил внимание на бессмысленные действия народных депутатов, почувствовавших вкус свободы, и начавших делать вещи, которые вредят государству. В первую очередь, они "засветили" идею правительства блокировать карточные счета уклонистов. Впоследствии эту норму отвергли, однако информация сделала свое – произошел рекордный отток капитала со времен войны.

"Злейший враг не создаст столько беды, сколько желающий к публичности депутат (депутатка), у которого (которой) плоскостопие головного мозга"
, – добавил эксперт.

По словам Кочеткова, нардепы также обсуждали идею с мобилизацией 18-летних юношей. Да, ее тоже отвергли, но перед этим спровоцировали шквал критики и проклятий в адрес власти.

"А еще непривязанные народные избранники обсуждают между собой очень важные для обороны вопросы своих заграничных командировок, право на выражение собственного мнения без разрешения начальства (не шучу). А также гендерное равноправие. Нет, это не о том, чтобы все, независимо от пола принимали посильное участие в защите страны, а о том, чтобы некоторые ловкие, но непопулярные активистки получили возможность занимать хлебные должности не по профессиональным качествам, а по искусственным гендерным квотам"
, – заявил Кочетков.

При этом он добавил, что правительство тоже почувствовало ослабление контроля и начало действовать в привычной для себя манере – запустило "Большое строительство укреплений", используя уже проверенные временем коррупционные подходы. В частности, добавляет эксперт, тендера на возведение таких укреплений снова выиграют приближенные к власти фирмы.

Кочетков вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы начали оборонять страну самостоятельно, потому что украинская власть долго не могла оправиться от шока.

"Сейчас решающий период войны, и снова наши руководители отстранились от неотложных дел, в основном занимаются обогащением и аппаратными интригами"
, — отметил политтехнолог и добавил, что путь Украины к победе очень запутан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в оборонном комитете практически завершили работу над правками в законопроект о мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02reYb86d4YKsrgHkxwdWihjR41AMLv18Rd53aPv3XiZxLcwmQok3jQW38UhX1WzQXl&id=100007508473639
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости