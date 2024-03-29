ВР превратилась в невоспитанную собаку, которая бегает вокруг и подбирает всякое дерьмо

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Ткачик Олеся
Пока в Соединенных Штатах продолжается борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом, а предоставление финансовой помощи Украины "подвисло", Офис президента упал в ступор, считает Александр Кочетков. По его словам, вся активность свелась к телевизионным обращениям с оскорблениями о том, что западные партнеры очень медленно помогают стране в войне.
Верховная Рада
При этом, как утверждает эксперт, Офис президента прекратил в ручном режиме руководить Верховной Радой.
По его словам, ключевой проблемой парламента стал законопроект о мобилизации, который оброс тысячами разных правок, которые его просто топят.
Эксперт обратил внимание на бессмысленные действия народных депутатов, почувствовавших вкус свободы, и начавших делать вещи, которые вредят государству. В первую очередь, они "засветили" идею правительства блокировать карточные счета уклонистов. Впоследствии эту норму отвергли, однако информация сделала свое – произошел рекордный отток капитала со времен войны.
По словам Кочеткова, нардепы также обсуждали идею с мобилизацией 18-летних юношей. Да, ее тоже отвергли, но перед этим спровоцировали шквал критики и проклятий в адрес власти.
При этом он добавил, что правительство тоже почувствовало ослабление контроля и начало действовать в привычной для себя манере – запустило "Большое строительство укреплений", используя уже проверенные временем коррупционные подходы. В частности, добавляет эксперт, тендера на возведение таких укреплений снова выиграют приближенные к власти фирмы.
Кочетков вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы начали оборонять страну самостоятельно, потому что украинская власть долго не могла оправиться от шока.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в оборонном комитете практически завершили работу над правками в законопроект о мобилизации.
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