ВР превратилась в невоспитанную собаку, которая бегает вокруг и подбирает всякое дерьмо

Пока в Соединенных Штатах продолжается борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом, а предоставление финансовой помощи Украины "подвисло", Офис президента упал в ступор, считает Александр Кочетков. По его словам, вся активность свелась к телевизионным обращениям с оскорблениями о том, что западные партнеры очень медленно помогают стране в войне.

Верховная Рада

При этом, как утверждает эксперт, Офис президента прекратил в ручном режиме руководить Верховной Радой.

"Фактически снял ее с поводка, и она, как невоспитанная собака, принялась носиться вокруг и подбирать с земли всякое дерьмо"

, – заявил Кочетков.

По его словам, ключевой проблемой парламента стал законопроект о мобилизации, который оброс тысячами разных правок, которые его просто топят.

Эксперт обратил внимание на бессмысленные действия народных депутатов, почувствовавших вкус свободы, и начавших делать вещи, которые вредят государству. В первую очередь, они "засветили" идею правительства блокировать карточные счета уклонистов. Впоследствии эту норму отвергли, однако информация сделала свое – произошел рекордный отток капитала со времен войны.

"Злейший враг не создаст столько беды, сколько желающий к публичности депутат (депутатка), у которого (которой) плоскостопие головного мозга"

, – добавил эксперт.

По словам Кочеткова, нардепы также обсуждали идею с мобилизацией 18-летних юношей. Да, ее тоже отвергли, но перед этим спровоцировали шквал критики и проклятий в адрес власти.

"А еще непривязанные народные избранники обсуждают между собой очень важные для обороны вопросы своих заграничных командировок, право на выражение собственного мнения без разрешения начальства (не шучу). А также гендерное равноправие. Нет, это не о том, чтобы все, независимо от пола принимали посильное участие в защите страны, а о том, чтобы некоторые ловкие, но непопулярные активистки получили возможность занимать хлебные должности не по профессиональным качествам, а по искусственным гендерным квотам"

, – заявил Кочетков.

При этом он добавил, что правительство тоже почувствовало ослабление контроля и начало действовать в привычной для себя манере – запустило "Большое строительство укреплений", используя уже проверенные временем коррупционные подходы. В частности, добавляет эксперт, тендера на возведение таких укреплений снова выиграют приближенные к власти фирмы.

Кочетков вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы начали оборонять страну самостоятельно, потому что украинская власть долго не могла оправиться от шока.

"Сейчас решающий период войны, и снова наши руководители отстранились от неотложных дел, в основном занимаются обогащением и аппаратными интригами"

, — отметил политтехнолог и добавил, что путь Украины к победе очень запутан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в оборонном комитете практически завершили работу над правками в законопроект о мобилизации.