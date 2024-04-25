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Главная Новости Политика Украины 2024 Возможно, его шантажируют россияне. За что Безуглая «наехала» на Разумкова
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Возможно, его шантажируют россияне. За что Безуглая «наехала» на Разумкова

Нардеп Марьяна Безуглая наехала на своего коллегу по Верховной Раде Дмитрия Разумкова. По ее мнению, своими действиями он вредит интересам Украины

сегодня, 16:57
Автор:
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Ткачик Олеся
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Позиция Дмитрия Разумкова максимально странная, считает Марьяна Безуглая. По ее словам, он отстаивает вопросы демобилизации, однако всячески защищает уклонистов.

Возможно, его шантажируют россияне. За что Безуглая «наехала» на Разумкова

Марьяна Безуглая

По ее словам, если сейчас проводить демобилизацию, как того требует Дмитрий Разумков, то необходимо в ряды Вооруженных сил заново набрать не 500 тыс., а 700-800 тыс. человек вместо тех, кто держит фронт. При этом, подчеркивает политик, необходимо учесть, что кроме времени на проведение самой мобилизации также необходимо по меньшей мере два месяца, чтобы провести обучение новобранцев и провести боевое согласование.

При этом Безуглая утверждает, что Дмитрий Разумков был среди нардепов, которые активно затягивали принятие законопроекта о мобилизации. Такие действия, по ее словам, сделали невозможным установление сроков мобилизации и в целом снизили призыв.

"В то же время он защищает уклонистов, выторговывая всякие отсрочки, выступая против ограничения консульских услуг и т.д. Этим же он способствует снижению набора в армию и развитию общественной информации, что война за Украину не касается каждого",
– добавляет нардеп и подчеркивает, что такие действия противоречат идее проведения демобилизации.

При этом Безуглая даже предположила, что Разумкова шантажируют россияне и добавила, что этими вопросами могла бы заняться СБУ.

"Все вышеперечисленные действия, хоть и противоречивы в контексте, все они способствуют снижению нашей силы бороться. Не забываем, что Разумков был единственным на заседании СНБО, кто голосовал против закрытия каналов Медведчука, что и стало тогда "последней каплей",
– добавила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД ограничил доступ мужчин призывного возраста к получению консульских услуг.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0Xvgj2fDjRH6yAjKh7LzDqSTHAwgGgATCrxDV3CM2tsr6hphfdkL94ezaANFHCbprl
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