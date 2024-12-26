Воевать должны все, но не власть: нардеп объяснил, какой должна быть мобилизация

Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине острый и вызывает множество дискуссий. Также постоянно распространяется информация, что решение будто готово, но ждет окончательного согласования. Потом эта информация опровергается. Ранее подтверждали, что на понижении мобилизационного возраста настаивают в США.

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Принципы мобилизации, которая должна быть в Украине, очертил народный депутат и секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко интервью изданию LB. Он убежден, что воевать должны все. Однако вопрос мобилизации депутатов он считает "популизмом".

Нардеп подчеркнул, что выступает не за снижение мобилизационного возраста, а за то, чтобы воевали все.

“Нельзя говорить, что эти будут воевать, потому что они старики им можно умереть, а эти немного младше, они пусть не воюют, а эти вообще сидят дома, потому что они там просто хорошие люди молодые. Такого не может быть… Я не хочу молодежь отправить на фронт. Я не за снижение мобилизационного возраста, за то, чтобы воевали все”, — отметил нардеп.

Также он считает парадоксальным, что украинцы одновременно хотят выхода на границы 1991 года, демобилизации военных и отмены мобилизации.

По поводу желания украинцев, чтобы воевали депутаты и министры, он объяснил, почему этого делать не стоит.

“Это такой популизм (вопросы мобилизации депутатов и министры – ред.). Смотрите, я не против. Но мы должны понимать, что власть пока власть, пока она есть. К сожалению, мы не можем пока провести выборы", — сказал Костенко.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", планируют реформировать.







