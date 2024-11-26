Военный: У пацанов на передке жесткий дефицит, а Порошенко держит дроны, чтобы снять ролик для пиара

Как сообщает издание "Украинские новости", крайне необходимы военным дроны и РЭБы, которые лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко закупает за донаты украинцев, пролеживают на складах его фонда и не доставляются вовремя на фронт, пока нардеп не снимет с ними пиар-ролик.

Петр Порошенко

"Все это, что у Порошенко достают из коробок, расскладывается чисто для гребаной показухи, а не "уже едет к пацанам", которые собирают на это бабки. Полсотни РЭБов лежит, чтобы просто снять видео и неизвестно, сколько они еще будут лежать, в то время, когда пи*ары постоянно меняют частоты и с этим жесткий дефицит" – пишет издание со ссылкой на военного.

Также в материале "Украинских новостей" говорится, что нардеп раскалывает армию, разделяя бригады на лучшие и все остальные.

"Кроме того, что один из самых богатых олигархов Украины Порошенко делает себе картинку на войне, он еще и делит армейские бригады на сорта: лучшие, которым он помогает за деньги украинцев и все остальные. Но все бригады самые лучшие!", — сказано в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. В частности, только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны. В довоенный 2021 год Порошенко показал доход только в 162 млн. грн., в 2022 году – уже в 9 раз больше: 1 млрд. 435 млн. грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд. 440 млн. грн. на счетах. Самым успешным годом для нардепа стал 2024-й, который еще не закончился.



Также "Комментарии" рассказывал , что военных возмутило заявление Порошенко о том, что он якобы во время полномасштабного вторжения РФ лично защищал Киев с оружием в руках.



