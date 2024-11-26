Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", крайне необходимы военным дроны и РЭБы, которые лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко закупает за донаты украинцев, пролеживают на складах его фонда и не доставляются вовремя на фронт, пока нардеп не снимет с ними пиар-ролик.
Петр Порошенко
Также в материале "Украинских новостей" говорится, что нардеп раскалывает армию, разделяя бригады на лучшие и все остальные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. В частности, только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны. В довоенный 2021 год Порошенко показал доход только в 162 млн. грн., в 2022 году – уже в 9 раз больше: 1 млрд. 435 млн. грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд. 440 млн. грн. на счетах. Самым успешным годом для нардепа стал 2024-й, который еще не закончился.
Также "Комментарии" рассказывал , что военных возмутило заявление Порошенко о том, что он якобы во время полномасштабного вторжения РФ лично защищал Киев с оружием в руках.
Новости