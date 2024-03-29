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Власти планируют отставки в правительстве и ОП. Насколько их реально провести и кого хотят менять

В Украине распространяется информация о том, что несколько уважаемых заместителей в Офисе президента могут лишиться должностей, а также могут произойти определенные кадровые изменения в правительстве

сегодня, 12:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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О том, что в Украине ходят слухи об определенных кадровых ротациях и отставках в высших эшелонах власти, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Однако он подчеркнул, что сейчас решение в государстве принимают исключительно два человека, поэтому все слухи остаются лишь слухами, которые на этом этапе могут только помочь понять определенные тренды.

Власти планируют отставки в правительстве и ОП. Насколько их реально провести и кого хотят менять

Ярослав Железняк

При этом нардеп напомнил, что Верховная Рада не будет заседать в ближайшие две недели, потому все отставки и назначения откладываются именно на этот срок. И, как отметил Железняк, две недели – это очень много, в Украине ситуация может меняться и за день.

Кроме того, на кадровые изменения во власти могут повлиять и Соединенные Штаты, от которых Украина надеется получить голосование за оказание помощи уже в апреле.

Что касается ротаций в Кабмине, то Железняк напомнил, что там есть вакансии в министерстве спорта, культуры и министерстве инвестиций. Также не исключено, что какие-то министерства будут объединять. В конце концов, об этом в свое время говорил глава правительства Денис Шмигаль.

"В последние дни начались разговоры о том, что могут потерять должность некоторые "тяжеловесы"/ "долгожители" КМУ, которые сейчас в немилости ОП. В смену премьера я лично не верю"
, – отметил Железняк.

Также он упомянул и о слухах вокруг отставки генпрокурора Андрея Костина. Однако, по его словам, его "увольняют" с должности уже года два.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале марта глава правительства Денис Шмигаль заявил о намерении сократить количество министерств на треть. Кроме того, он анонсировал также сокращение штата работников правительства.




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Источник: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#@yzheleznyak
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