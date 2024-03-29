Власти планируют отставки в правительстве и ОП. Насколько их реально провести и кого хотят менять

О том, что в Украине ходят слухи об определенных кадровых ротациях и отставках в высших эшелонах власти, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Однако он подчеркнул, что сейчас решение в государстве принимают исключительно два человека, поэтому все слухи остаются лишь слухами, которые на этом этапе могут только помочь понять определенные тренды.

Ярослав Железняк

При этом нардеп напомнил, что Верховная Рада не будет заседать в ближайшие две недели, потому все отставки и назначения откладываются именно на этот срок. И, как отметил Железняк, две недели – это очень много, в Украине ситуация может меняться и за день.

Кроме того, на кадровые изменения во власти могут повлиять и Соединенные Штаты, от которых Украина надеется получить голосование за оказание помощи уже в апреле.

Что касается ротаций в Кабмине, то Железняк напомнил, что там есть вакансии в министерстве спорта, культуры и министерстве инвестиций. Также не исключено, что какие-то министерства будут объединять. В конце концов, об этом в свое время говорил глава правительства Денис Шмигаль.

"В последние дни начались разговоры о том, что могут потерять должность некоторые "тяжеловесы"/ "долгожители" КМУ, которые сейчас в немилости ОП. В смену премьера я лично не верю"

, – отметил Железняк.

Также он упомянул и о слухах вокруг отставки генпрокурора Андрея Костина. Однако, по его словам, его "увольняют" с должности уже года два.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале марта глава правительства Денис Шмигаль заявил о намерении сократить количество министерств на треть. Кроме того, он анонсировал также сокращение штата работников правительства.