Власти исполняют мечту Путина и провоцируют новую волну беженцев: о чем речь

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Ткачик Олеся
Минэнерго официально раскритиковало авторитетное британское издание Financial Time за информацию о том, что в январе свет у украинцев может быть 2-4 часа. Чиновники заявили, что речь идет о враждебной ИПСО.
Украинские беженцы
В этой ситуации, считает нардеп Виктория Сюмар, Минэнерго должно объяснить стране структуру генерации и сколько из нее уничтожено, а затем разработает план от правительства, который позволит людям выжить зимой.
По ее мнению, для начала, правительство должно уже прийти в Раду с инициативой снять пошлину на ввоз аккумуляторов, солнечных панелей, тепло наносов и мини-газовых станций, чтобы удешевить и сделать их доступными.
Также, говорит Сюмар, неплохо было бы понять уровень обеспечения критической инфраструктуры общин.
Кроме того, отмечает Сюмар, Минэнерго должно дать ответ о том, смогут ли работать школы и садики.
Также, по ее мнению, следует понять, как в таких условиях будет выживать бизнес и насколько вырастет стоимость их услуг и продукции. По ее словам, неопределенность может спровоцировать очередную волну беженцев, как следствие – падение экономики и исполнение желания кремлевского диктатора о том, что Украина превращается в территорию, на которой нельзя жить.
По ее словам, у Украины впереди тяжелая зима, ведь враг будет давить на фронте, война не прекратится. Россияне, говорит нардеп, хотят разговаривать с США, но уже после американских выборов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что энергосистема Украины могла потерять целостность.
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