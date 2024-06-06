Власти исполняют мечту Путина и провоцируют новую волну беженцев: о чем речь

Минэнерго официально раскритиковало авторитетное британское издание Financial Time за информацию о том, что в январе свет у украинцев может быть 2-4 часа. Чиновники заявили, что речь идет о враждебной ИПСО.

Украинские беженцы

В этой ситуации, считает нардеп Виктория Сюмар, Минэнерго должно объяснить стране структуру генерации и сколько из нее уничтожено, а затем разработает план от правительства, который позволит людям выжить зимой.

По ее мнению, для начала, правительство должно уже прийти в Раду с инициативой снять пошлину на ввоз аккумуляторов, солнечных панелей, тепло наносов и мини-газовых станций, чтобы удешевить и сделать их доступными.

"Как минимум, я бы ожидала от правительства кредитования всех тех, кто готов в кредит оснащать свои бизнесы и дома альтернативными источниками энергии. Людям нужны доступность этих вещей на рынке и система стимулов",

– отметила нардеп.

Также, говорит Сюмар, неплохо было бы понять уровень обеспечения критической инфраструктуры общин.

"Партнеры предоставили нам немало генераторов для нужд городов и ко многим объектам они подключены, но – предусмотрены ли в местных бюджетах средства на дорогое топливо для этих генераторов? И существуют ли хотя бы приблизительные подсчеты сколько такого горючего и средств на это нужно, чтобы пройти зиму… Чтобы не было так, что в момент икс без электричества останутся даже больницы",

– говорит политик.

Кроме того, отмечает Сюмар, Минэнерго должно дать ответ о том, смогут ли работать школы и садики.

"Без ответа на этот вопрос уже сейчас от правительства, Минэнерго и Минобразования, у многих мам точно возникнет желание сесть и уехать за границу, чтобы обеспечить своим детям образование",

– добавила политик.

Также, по ее мнению, следует понять, как в таких условиях будет выживать бизнес и насколько вырастет стоимость их услуг и продукции. По ее словам, неопределенность может спровоцировать очередную волну беженцев, как следствие – падение экономики и исполнение желания кремлевского диктатора о том, что Украина превращается в территорию, на которой нельзя жить.

"Вместо этого мы можем и должны запустить турборежимы с альтернативной энергетикой, призвать партнеров помочь технологиями и создать новую диверсифицированную систему генерации, тех же мини-газовых станций",

– подчеркнула нардеп.

По ее словам, у Украины впереди тяжелая зима, ведь враг будет давить на фронте, война не прекратится. Россияне, говорит нардеп, хотят разговаривать с США, но уже после американских выборов.

"Это действительно единственный приемлемый вариант для Путина. И эту зиму нам нужно пережить. Здесь. Работать и поддерживать ВСУ",

– подытожила политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что энергосистема Украины могла потерять целостность.



