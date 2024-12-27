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Ткачик Олеся
Американцы якобы должны провести большой аудит использования Украиной помощи от США, как только Дональд Трамп вступит в должность президента.
США и Украина
Ряд инсайдеров сообщили о том, что как только больше людей узнают о "вопиющей коррупции", это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе. Они призвали ждать многих слушаний, на которых будут поставлены подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована должным образом. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут слишком снисходительными, заявили инсайдеры.
По его словам, из этого следует, что вся властная команда Украины заинтересована максимально быстро провести выборы, даже самые честные в нашей истории. Просто чтобы избавиться от должностей и провести экстренную эвакуацию куда-то в район экватора, предположил эксперт.
То есть, подчеркивает эксперт, Украине в любом случае светит очень трудный год и будущее в целом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже забросил на шею Путину петлю.
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