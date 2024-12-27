Власти хотят провести «экстренную эвакуацию» в район экватора: что произошло

Американцы якобы должны провести большой аудит использования Украиной помощи от США, как только Дональд Трамп вступит в должность президента.

США и Украина

Ряд инсайдеров сообщили о том, что как только больше людей узнают о "вопиющей коррупции", это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе. Они призвали ждать многих слушаний, на которых будут поставлены подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована должным образом. Если украинцы не смогут ответить на эти вопросы, республиканцы не будут слишком снисходительными, заявили инсайдеры.

Похоже, результаты аудита американцы уже предварительно представляют. Только не уверены в реальных масштабах. Да и у наших властей тоже вряд ли есть иллюзии относительно способности замылить глаза аудиторам распределения и расходования сотен миллиардов", — отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, из этого следует, что вся властная команда Украины заинтересована максимально быстро провести выборы, даже самые честные в нашей истории. Просто чтобы избавиться от должностей и провести экстренную эвакуацию куда-то в район экватора, предположил эксперт.

"Ибо аудит действительно может быть столь жестким, насколько анонсируют в Трампе (расстрелы преступников-мигрантов они уже анонсировали максимально наглядно, но пока на чучелах). И Америка в общем и лично Трамп очень не любят, как их держат за дураков и обворовывают", — отметил Голобуцкий.

То есть, подчеркивает эксперт, Украине в любом случае светит очень трудный год и будущее в целом.

"Ибо коррупцию точно найдут, точно обнаружат кражи на десятки миллионов (дай Бог, не миллиардов) долларов. Остается молиться, чтобы аудит не обнаружил продажи налево оружия, технологий или еще чего-нибудь чувствительного из того, что нам предоставляла Америка", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп уже забросил на шею Путину петлю.



