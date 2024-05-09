Власть обвинили в популизме во время войны на выживание: в чем дело

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Ткачик Олеся
Призывы экономить на кондиционерах после полутора лет обстрелов и периодического энергодефицита выглядят несерьезно, отмечает экономист Юрий Гайдай. Вернее, добавляет он, они указывают на серьезную неспособность властей отказаться от популизма даже во время войны на выживание.
Отключение света
По словам экономиста, есть отличный, веками проверенный, эффективный механизм борьбы с дефицитом – рыночное ценообразование.
По его словам, можно также заставить потребителей установить зональные счетчики – дать на установку три месяца, а затем ввести круглосуточный пиковый тариф. Кроме того, ввести адресные субсидии для уязвимых категорий населения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы целенаправленно уничтожают объекты энергетики в Украине и откровенно это признают. Как результат, уже 8 мая Украина вынуждена была добирать необходимые мощности у иностранных партнеров. Власти просили украинцев уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы и отмечали, если это не будет сделано, то отключения света будут внедрены на всей территории Украины.
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