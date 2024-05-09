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Власть обвинили в популизме во время войны на выживание: в чем дело

Украинские власти обвинили в популизме во время войны, когда они коленопреклоненно просят экономить электроэнергию и угрожаю отключениями предприятиям, которые дают деньги в бюджет. Экономист Юрий Гайдай назвал пути, как с этим справиться

сегодня, 15:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Призывы экономить на кондиционерах после полутора лет обстрелов и периодического энергодефицита выглядят несерьезно, отмечает экономист Юрий Гайдай. Вернее, добавляет он, они указывают на серьезную неспособность властей отказаться от популизма даже во время войны на выживание.

Власть обвинили в популизме во время войны на выживание: в чем дело

Отключение света

По словам экономиста, есть отличный, веками проверенный, эффективный механизм борьбы с дефицитом – рыночное ценообразование.

"Не хватает электроэнергии в пиковые часы? Поставьте цену, при которой будет достаточно. 12 грн за киловатт в пике – и бессознательные украинцы после первой платежки начнут выключать кондиционеры, перепрограммировать бойлеры и посудомойки на ночь и покупать умные розетки (как это делают более богатые британцы без обстрелов)",
– отметил эксперт.

По его словам, можно также заставить потребителей установить зональные счетчики – дать на установку три месяца, а затем ввести круглосуточный пиковый тариф. Кроме того, ввести адресные субсидии для уязвимых категорий населения.

"Это дикая ситуация, особенно во время войны, что держащим экономику предприятиям ультимативно отключают электроэнергию, за которую они платят в 2.5-3 раза больше, а каких-то Василиев и Наташ коленопреклоненно просят экономить",
– заявил экономист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы целенаправленно уничтожают объекты энергетики в Украине и откровенно это признают. Как результат, уже 8 мая Украина вынуждена была добирать необходимые мощности у иностранных партнеров. Власти просили украинцев уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы и отмечали, если это не будет сделано, то отключения света будут внедрены на всей территории Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriigg/posts/pfbid02CDbA97PG1zV126oUNaAaf42ZmpBh4Wq6fzrutkjGCb9ibHi6hx7ktNeHQUYrdrgql
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