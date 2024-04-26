Вице-премьер Александр Кубраков рассказал о работах по защите энергетики Украины

Во время разговора с парламентариями об энергетике и защите критической инфраструктуры вице-премьер-министр Александр Кубраков сообщил, что в ведении Минифраструктуры — около 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры. Для каждого из них профильное предприятие находит разные типы защиты – от простейшей – габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей – как-то установление средств радиоэлектронной борьбы.

Александр Кубраков

Кроме того, по словам Александра Кубракова, в сентябре прошлого года в соответствии с решением Правительства, команда Мининфраструктуры обязалась свести физическую защиту 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций.

"Решение, какой именно должна быть такая защита, принимались совместно с инженерами Генерального Штаба ВСУ, военными инженерами из США, Британии, Японии и Германии. На всех 22 объектах, за которые отвечает наша команда, работа по возведению защиты II уровня завершена или находится на финальных стадиях. В некоторых областях сохранено распределение энергии именно благодаря этим укрытиям",

– рассказал Александр Кубраков.

Вице-премьер также сообщил, что защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности министерства.

"Очевидно, что защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно никаким саркофагом — слишком долго и дорого. Единственное возможное решение — средства ПВО. Мы зависимы от ритмичных поставок вооружения от стран-партнеров",

– говорит Александр Кубраков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист уничтожает объекты энергетики в Украине.