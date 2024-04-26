Вице-премьер Александр Кубраков рассказал о работах по защите энергетики Украины

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Ткачик Олеся
Во время разговора с парламентариями об энергетике и защите критической инфраструктуры вице-премьер-министр Александр Кубраков сообщил, что в ведении Минифраструктуры — около 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры. Для каждого из них профильное предприятие находит разные типы защиты – от простейшей – габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей – как-то установление средств радиоэлектронной борьбы.
Александр Кубраков
Кроме того, по словам Александра Кубракова, в сентябре прошлого года в соответствии с решением Правительства, команда Мининфраструктуры обязалась свести физическую защиту 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций.
Вице-премьер также сообщил, что защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности министерства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист уничтожает объекты энергетики в Украине.
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