Верховная Рада рассматривает две модели бронирования. Будут ли коррупционные риски

Как сообщил Давид Арахамия, в Верховной Раде рассматриваются две модели экономического бронирования. По его словам, нужно понимать, что деньги на зарплаты военным идут из бюджета, на них нельзя использовать западную помощь. Чтобы эти деньги были, говорит нардеп, экономика должна работать. Однако, по его словам, есть еще и вопросы справедливости, ведь существует мнение, что богатые, якобы, не идут служить.

Давид Арахамия

Как сообщил глава фракции "Слуга народа", первая модель бронирования, обсуждаемая нардепами, предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен составлять 35 тысяч гривен, которых хватит для содержания одного бойца.

Вторая модель, по словам Арахамии, предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных. Суть ее в том, что руководитель предприятия может забронировать 10% работников, при этом сам решает, кто ему больше нужен на предприятии.

"За этих людей оплачивается минимальная зарплата ежемесячно. Сейчас минимально – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов",

– заявил на брифинге Арахамия.

Как отмечают эксперты, вторая модель, озвученная Арахамией, имеет определенные риски.

" Думаю, это приведет к минусированию зарплаты работников-мужчин на сумму этой "бронированной дани" бюджета",

– отметил политтехнолог Олег Постернак и предусмотрел "ажиотаж" в офисах крупных компаний, если такая модель будет принята народными депутатами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты рассматривают разные модели бронирования. Ранее предлагалось, что бронь может получить работник, зарабатывающий от 35 тысяч гривен в месяц.