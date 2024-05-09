Верховная Рада рассматривает две модели бронирования. Будут ли коррупционные риски

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Ткачик Олеся
Как сообщил Давид Арахамия, в Верховной Раде рассматриваются две модели экономического бронирования. По его словам, нужно понимать, что деньги на зарплаты военным идут из бюджета, на них нельзя использовать западную помощь. Чтобы эти деньги были, говорит нардеп, экономика должна работать. Однако, по его словам, есть еще и вопросы справедливости, ведь существует мнение, что богатые, якобы, не идут служить.
Давид Арахамия
Как сообщил глава фракции "Слуга народа", первая модель бронирования, обсуждаемая нардепами, предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен составлять 35 тысяч гривен, которых хватит для содержания одного бойца.
Вторая модель, по словам Арахамии, предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных. Суть ее в том, что руководитель предприятия может забронировать 10% работников, при этом сам решает, кто ему больше нужен на предприятии.
Как отмечают эксперты, вторая модель, озвученная Арахамией, имеет определенные риски.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты рассматривают разные модели бронирования. Ранее предлагалось, что бронь может получить работник, зарабатывающий от 35 тысяч гривен в месяц.
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