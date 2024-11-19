logo

BTC/USD

92358.98

ETH/USD

3099.01

LTC/USD

86.44

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Верховная Рада приняла бюджет на 2025 год: нардеп назвал два главных недостатка
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада приняла бюджет на 2025 год: нардеп назвал два главных недостатка

Бюджет Украины на 2025 год предусматривает рекордные расходы.

19 ноября 2024, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Верховная Рада 257 голосами одобрила в целом проект бюджета Украины на 2025 год. Он предусматривает общие рекордные расходы, а также внешнее финансирование международных партнеров. Народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк отреагировал на принятие бюджета и указал на два главных недостатка.

Верховная Рада приняла бюджет на 2025 год: нардеп назвал два главных недостатка

Бюджет Украины на 2025 год. Фото из открытых источников

Как указывает, Ярослав Железняк бюджет предусматривает выделение 1,5 млрд на деятельность телемарафона, а также средств на программу раздачи 1000 гривен, ранее анонсированную президентом Владимиром Зеленским.

"Какие два главных недостатка проекта: Это снова 1,5 млрд на марафон. Деньги на популизм кэшбек – 1000 грн", — утверждает нардеп.

Кроме того, Железняк отмечает, что в бюджете на 2025 год предусмотрено 141 млрд. гривен поступлений от налогового законопроекта. Однако именно этот закон, который принимался в быстром режиме, уже более 30 дней не подписывает президент.

В целом бюджет Украины на 2025 год предусматривает рекордные расходы в 3,94 трлн гривен, из которых на оборону предусмотрено 2,22 трлн гривен. Ожидается, что доход в 2025 году будет на уровне 2,3 триллиона гривен. Таким образом, Украина ожидает дополнительного внешнего финансирования на 38,4 млрд. долларов для закрытия разницы между расходами и поступлениями в бюджет в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на что украинцев больше всего тратят денег по программе "Национального кэшбека".

Также "Комментарии" писали о том, как украинцев обманывают с "тысячей Зеленского". О чем обязательно нужно знать и на какие важные нюансы следует обратить внимание, чтобы не попасть в ловушку мошенников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости