Верховная Рада прекратила работу из-за действий нардепов из «Европейской солидарности»

С криками "прочь московского попа" народные депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, как следствие, заседание было закрыто.

Верховная Рада

Народные депутаты потребовали от спикера Руслана Стефанчука вынести на голосование три вопроса – церковь московского патриархата, фортификации и дроны. По их словам, это заняло бы всего десять минут работы парламента.

Поскольку Стефанчук отказался выполнять требования оппозиции, там сделали все, чтобы остановить работу Рады во время войны.

"ВР заблокирована оппозицией. Самое время для политики",

– отметил нардеп Даниил Гетманцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вчера народные депутаты из "Европейской солидарности" угрожали заблокировать работу Верховной Рады, если в парламенте не будут рассмотрены вопросы по созданию ВСК по поводу фортификаций и дронов.

При этом нардеп Владимир Арьев отмечал, что вопрос строительства оборонных рубежей нуждается в изучении и расследовании. По его словам, правительство, по меньшей мере, на полгода опоздало с выделением средств для этого. Потом, по словам политика, якобы, администрации на местах через фирмы-прокладки осваивали или "разворовывали" эти средства. Как результат, проблема с оборонными рубежами по всей линии фронта, и в частности, в Харьковской области.

Также нардеп считает, что нужно сделать шаг к запрету церкви московского патриархата, так как "московские попы" помогают оккупантам. По его словам, нардепы сейчас жестко требуют от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука по крайней мере поставить соответствующие законопроекты в повестку дня. Однако, добавил политик, спикер упирается изо всех сил.



