Верховная Рада не смогла выгнать Бойко из комитета: как голосовали нардепы

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде был рассмотрен вопрос об исключении народного депутата Юрия Бойко из комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.
Юрий Бойко
Впрочем, за исключение нардепа из комитета не хватило голосов, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.
По его информации, решение об отзыве Бойко из комитета поддержали только 217 народных депутатов.
В частности, по его информации, дали голоса за исключение нардепа 166 представителей фракции "Слуга народа", 17 нардепов из "Европейской солидарности". "Голос" дал 12 голосов, депутатские группы "За будущее" и "Доверие" дали по четыре голоса, "Батькивщина" — 7 голосов. Внефракционные дали также 7 голосов. Не дали голосов за исключение Бойко из комитета "Платформа за жизнь" и "Восстановление".
В свою очередь нардеп Мария Ионова заявила, что ей стыдно за действия Верховной Рады, провалившей голосование по Бойко.
При этом аналитики движения "ЧЕСТНО" добавили, что простой отзыв из комитета — это не наказание за пророссийскую деятельность, а восхищение глаз.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после скандала и похода в СБУ народный депутат Юрий Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором.
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