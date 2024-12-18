Верховная Рада не смогла выгнать Бойко из комитета: как голосовали нардепы

В Верховной Раде был рассмотрен вопрос об исключении народного депутата Юрия Бойко из комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Юрий Бойко

"Вместо того, чтобы выгнать Бойко вообще из Рады, здесь устраивают цирк с этим комитетом", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Впрочем, за исключение нардепа из комитета не хватило голосов, сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

"Рада даже не смогла отозвать Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений", — отметил нардеп.

По его информации, решение об отзыве Бойко из комитета поддержали только 217 народных депутатов.

В частности, по его информации, дали голоса за исключение нардепа 166 представителей фракции "Слуга народа", 17 нардепов из "Европейской солидарности". "Голос" дал 12 голосов, депутатские группы "За будущее" и "Доверие" дали по четыре голоса, "Батькивщина" — 7 голосов. Внефракционные дали также 7 голосов. Не дали голосов за исключение Бойко из комитета "Платформа за жизнь" и "Восстановление".

"Верховная Рада Украины провалила исключение Бойко из комитета. Я же говорила, реальное, непубличное советское сообщество по факту все устраивает с ОПЗЖ, а вот просто поговорить, ну да", — подчеркнула нардеп Марьяна Безуглая.

В свою очередь нардеп Мария Ионова заявила, что ей стыдно за действия Верховной Рады, провалившей голосование по Бойко.

"Это – приговор власти", – считает нардеп.

При этом аналитики движения "ЧЕСТНО" добавили, что простой отзыв из комитета — это не наказание за пророссийскую деятельность, а восхищение глаз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после скандала и похода в СБУ народный депутат Юрий Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором.



