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Верховная Рада может повысить зарплаты помощникам депутатов

Народные депутаты предлагают поднять зарплаты своим помощникам с 88,4 до 132,6 тысяч грн.

28 июня 2024, 13:15
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Верховной Раде хотят увеличить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепов. Галина Третьякова, председатель комитета по социальной политике, предложила увеличить месячный фонд зарплат с 88,4 тысячи гривен до 132,6 тысячи гривен. Это изменение, по мнению Третьяковой, поможет улучшить условия работы помощников и привлечь квалифицированных специалистов.

Верховная Рада может повысить зарплаты помощникам депутатов

Зарплата у помощников нардепов станет еще больше

Почему хотят повысить зарплаты?

На данный момент каждый депутат может тратить на зарплаты помощников до 88,4 тысячи гривен в месяц. Это сумма, по мнению инициаторов изменений, не соответствует потребностям помощников и не позволяет привлечь достойных специалистов.

Верховная Рада может повысить зарплаты помощникам депутатов - фото 2

Бюджет и финансирование

Третьякова уверяет, что увеличение фонда не потребует дополнительных расходов из бюджета страны. Она предлагает перераспределить существующие средства и использовать экономию от других статей расходов для финансирования повышения.

"В целях обеспечения надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов и содержания профессионального персонала народными депутатами Украины вносится этот проект" – указывает Третьякова.

Реакция и последствия

Инициатива вызвала активное обсуждение среди украинцев. Некоторые эксперты и политические деятели критикуют предложение, считая его несвоевременным. Однако сторонники проекта утверждают, что улучшение условий для помощников способствует повышению эффективности работы народных избранников.

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Источник: https://sud.ua/ru/news/publication/304423-galina-tretyakova-predlagaet-uvelichit-mesyachnyy-fond-dlya-oplaty-truda-pomoschnikov-konsultantov-narodnogo-deputata
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Обсуждения

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влад

28 июня 2024, 12:40

Пенсiю урiзали а цiм кочетам пiдняти зарплатьню, як шо не хватає ---на передок.


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