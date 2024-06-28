Верховная Рада может повысить зарплаты помощникам депутатов

В Верховной Раде хотят увеличить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепов. Галина Третьякова, председатель комитета по социальной политике, предложила увеличить месячный фонд зарплат с 88,4 тысячи гривен до 132,6 тысячи гривен. Это изменение, по мнению Третьяковой, поможет улучшить условия работы помощников и привлечь квалифицированных специалистов.

Зарплата у помощников нардепов станет еще больше

Почему хотят повысить зарплаты?

На данный момент каждый депутат может тратить на зарплаты помощников до 88,4 тысячи гривен в месяц. Это сумма, по мнению инициаторов изменений, не соответствует потребностям помощников и не позволяет привлечь достойных специалистов.





Бюджет и финансирование

Третьякова уверяет, что увеличение фонда не потребует дополнительных расходов из бюджета страны. Она предлагает перераспределить существующие средства и использовать экономию от других статей расходов для финансирования повышения.

"В целях обеспечения надлежащего усиления материальных стимулов эффективности помощников-консультантов и содержания профессионального персонала народными депутатами Украины вносится этот проект" – указывает Третьякова.

Реакция и последствия

Инициатива вызвала активное обсуждение среди украинцев. Некоторые эксперты и политические деятели критикуют предложение, считая его несвоевременным. Однако сторонники проекта утверждают, что улучшение условий для помощников способствует повышению эффективности работы народных избранников.

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