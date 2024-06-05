Верещук рассказала, кто заменит мужчин в ТЦК: их переведут в боевые части

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Slava Kot
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отреагировала на информацию, что около 180 тыс. военнообязанных женщин обновили свои данные благодаря приложению "Резерв+". По словам Верещук, они могут стать заменой для мужчин в ТЦК, который переведут в боевые части.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Фото из открытых источников
Ирина Верещук заявила, что военнообязанные женщины могут попасть в систему ТЦК, в том числе и на руководящие должности. Кроме того, набор женщин на работу в ТЦК может позволить перенаправить мужчин из военкоматов поближе к фронту.
По состоянию на 4 июня по данным Минобороны в приложении "Резерв+" обновило свои данные более 1,3 млн украинцев. Из них 180 тыс. – женщины, 164 тыс. – забронированные, 153 тыс. – призывники, 90 тыс. – лица с отсрочкой и 18 тыс. человек, находящихся за границей.
Напомним, что женщины некоторых специальностей, преимущественно медицинской сферы, должны обновить свои данные, равно как и мужчины. Несмотря на это, в Украине нет мобилизации женщин, а их присоединение к войску может быть только на добровольной основе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщин, которые не обновят свои данные через приложение "Резерв+" или посредством посещения ТЦК будет ожидать штраф.
Также "Комментарии" писали о военном, который заявил, что женщины должны быть мобилизованы на уровне с мужчинами.
Обсуждения
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Вальдемар
сегодня, 13:49
Враховуючи, що є Резерв , є БД Оберіг, функції ТЦК можуть виконувати ЦНАПи, ТЦК взагалі можна розпустити. Контроль і примус цілком може виконувати військова служба правопорядку стосовно військових і мобілізованих, а поліція стосовно військовозобовєязаних. Ще й хочуть військову поліцію, видно зелений Є. вже все хоче узяти під себе.