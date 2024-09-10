Заместитель главы ОП Андрея Ермака Ирина Верещук 10 сентября начала работу в Офисе президента Украины.

Верещук начала работу в ОП. Фото из открытых источников

Как рассказала Ирина Верещук, во время деятельности в офисе Владимира Зеленского ее приоритетами будут: внутренне перемещенные лица; ветераны и члены их семей; дети; пленные, пропавшие без вести, семьи погибших; здравоохранение.

"Очень рассчитываю на поддержку народных депутатов и правительства. Буду благодарна за помощь от общественных организаций, волонтеров и международных гуманитарных организаций. Гуманитарная координационная сеть, которую мы с вами создали за последние два года, будет работать дальше", — подчеркнула глава Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в конце августа достигла тактического продвижения под городом Угледар в Донецкой области. Британские аналитики отметили, что Россия уже неоднократно пыталась наступать на Угледар, что заканчивалось большими потерями и малыми территориальными достижениями. Однако в августе 2024 года российские силы достигли продвижения с востока и запада от Угледара, взяв под контроль соседнее село Пречистовка и ведя бои за Водяное.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ответ на поставки Ираном баллистических ракет России Запад должен активизировать свои действия в оборонном секторе и увеличить помощь Украине, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ считает, что коалиция террористов всерьез готовится к глобальным войнам и конфликтам, тогда как Запад, похоже, готовится проиграть.