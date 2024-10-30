Важный диалог с США: о чем Ермак договорился с Блинкеном

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак находится с рабочим визитом в США. Он сообщил, что продолжение важного диалога между президентами Украины и США встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает портал "Комментарии".



Фото Андрея Ермака

"Во время встречи мы подробно обсудили План победы Украины, ситуацию на фронте и возможности использования замороженных российских активов для восстановления нашей страны. Рассмотрели дальнейшие шаги по усилению потенциала Украины для эффективной защиты от российской агрессии, необходимости усиления санкционного режима и привлечения дипломатических усилий США для реализации Формулы мира, которая принесет справедливый и продолжительный мир для Украины”, — сообщил Андрей Ермак.

По словам украинского представителя, стороны особое внимание уделили евроатлантической интеграции Украины. Движение Украины к членству в НАТО остается нашим стратегическим приоритетом.

"Также обсудили поддержку энергетической системы Украины в осенне-зимний период, в частности защиту критически важных объектов инфраструктуры от возможных угроз. США продолжают оставаться нашим надежным партнером. Спасибо за поддержку”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне, в рамках визита в США, Андрей Ермак встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Ермак отметил, что работает в США по заданию Президента Украины Владимира Зеленского.

Относительно встречи с Салливаном руководитель ОП рассказал, что говорили о Плане победы Украины, имплементации Формулы мира, фронте, оружии и военных КНДР, которых Россия готовит к войне против нашего государства.



