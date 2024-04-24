logo

BTC/USD

65139.81

ETH/USD

3206.69

LTC/USD

85.04

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В Запорожском горсовете переворот. И.о мэра Куртев обратился к Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожском горсовете переворот. И.о мэра Куртев обратился к Зеленскому

В Запорожском горсовете отстранили от должности Анатолия Куртева, исполняющего обязанности городского головы, сообщил в Фейсбуке политолог Виталий Кулик. На его место могут назначить Регину Харченко из «Слуги народа»

сегодня, 15:40
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Запорожского горсовета отстранили от должности секретаря/и.о. городского головы Запорожья Анатолия Куртева.

В Запорожском горсовете переворот. И.о мэра Куртев обратился к Зеленскому

Анатолий Куртев

Как отметил политолог Виталий Кулик, прекращение полномочий Куртева единогласно поддержали все 38 депутатов, зарегистрированных на сессии. Сам Анатолий Куртев не присутствовал в сессионном зале. Председательствующим на заседание избрали главу временной комиссии по регламенту и законности, правопорядку и предотвращению коррупции депутата Олега Королева.

Кроме того, по его информации, уволили также заместителей Куртева. Сессия Запорожского горсовета продолжается.

Как отметил Кулик, есть основания говорить, что новым секретарем и и.о. мэра станет Регина Харченко, которую буквально вчера фракция "Слуги народа" сняла с должности председателя, потому что она якобы "послала свое" резюме на секретаря к Федорову (цифровому вице-премьеру, куратору Запорожья) без согласования с командой.

"Напомню, что перед этим сам Куртев выступил с заявлением к Владимиру Зеленскому с просьбой ввести военную администрацию в Запорожье из-за угрозы захвата власти в городе пророссийскими партиями. В частности, речь идет о политических силах "ОПЗЖ", "Шария" и подконтрольной В. Новинскому партии "Единение""
, – пишет Кулик.

В своем обращении к Зеленскому Куртев отметил: "Пусть лучше город возглавит военный или правоохранитель, мы не дадим сдать город".

Кроме того, он обвинил новоназначенного председателя Запорожской военной администрации Ивана Федорова в том, что он якобы пытается единолично захватить власть в городе и с этой целью якобы оказывает давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий, осуществляет подкуп для того, чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита ПИ Оппоблок — "Единение", подконтрольного пророссийскому Новинскому. Это полностью противоречит нормам действующего законодательства Украины, добавил Куртев.

При этом и Куртев, и Федоров (глава облВГА) призвали президента Украины ввести в городе ВГА.

"Что известно: конфликт между Куртевым и Федоровым (вице-премьером) обострился недавно, хотя он тлел давно. И вот сам Куртев перестал всех устраивать до конца",
– добавил Кулик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР может распустить облсовет в Запорожье.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/pfbid0Fs83QCQruhCRaghWgN7gLL1snUhXJXXSZvLDCAknjxNroQkenigmY73hZvbqwtxPl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

ufo

сегодня, 15:37

Перегрызите там уже все друг друга поскорее.


Новости

Все новости