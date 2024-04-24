В Запорожском горсовете переворот. И.о мэра Куртев обратился к Зеленскому

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Запорожского горсовета отстранили от должности секретаря/и.о. городского головы Запорожья Анатолия Куртева.

Анатолий Куртев

Как отметил политолог Виталий Кулик, прекращение полномочий Куртева единогласно поддержали все 38 депутатов, зарегистрированных на сессии. Сам Анатолий Куртев не присутствовал в сессионном зале. Председательствующим на заседание избрали главу временной комиссии по регламенту и законности, правопорядку и предотвращению коррупции депутата Олега Королева.

Кроме того, по его информации, уволили также заместителей Куртева. Сессия Запорожского горсовета продолжается.

Как отметил Кулик, есть основания говорить, что новым секретарем и и.о. мэра станет Регина Харченко, которую буквально вчера фракция "Слуги народа" сняла с должности председателя, потому что она якобы "послала свое" резюме на секретаря к Федорову (цифровому вице-премьеру, куратору Запорожья) без согласования с командой.

"Напомню, что перед этим сам Куртев выступил с заявлением к Владимиру Зеленскому с просьбой ввести военную администрацию в Запорожье из-за угрозы захвата власти в городе пророссийскими партиями. В частности, речь идет о политических силах "ОПЗЖ", "Шария" и подконтрольной В. Новинскому партии "Единение""

, – пишет Кулик.

В своем обращении к Зеленскому Куртев отметил: "Пусть лучше город возглавит военный или правоохранитель, мы не дадим сдать город".

Кроме того, он обвинил новоназначенного председателя Запорожской военной администрации Ивана Федорова в том, что он якобы пытается единолично захватить власть в городе и с этой целью якобы оказывает давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий, осуществляет подкуп для того, чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита ПИ Оппоблок — "Единение", подконтрольного пророссийскому Новинскому. Это полностью противоречит нормам действующего законодательства Украины, добавил Куртев.

При этом и Куртев, и Федоров (глава облВГА) призвали президента Украины ввести в городе ВГА.

"Что известно: конфликт между Куртевым и Федоровым (вице-премьером) обострился недавно, хотя он тлел давно. И вот сам Куртев перестал всех устраивать до конца",

– добавил Кулик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВР может распустить облсовет в Запорожье.