В ВСУ возмутились заявлениями нардепа Вениславского и хотят извинений

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что работников ТЦК будут наказывать, если они будут нарушать права человека при осуществлении мобилизационных мероприятий. При этом политик подчеркнул, что уже были случаи ненадлежащей работы работников военкоматов и после этого их в качестве наказания отправили воевать на фронт в боевые подразделения.

Кирилл Сазонов

"То есть, если я все верно понял, нардеп Вениславский считает отправку в боевую бригаду наказанием? Лично я горжусь службой именно в боевой 41омбр и отнюдь не воспринимаю это как наказание. Как десятки и сотни моих собратьев из нашей бригады. Как тысячи добровольцев из "Азова", Третьей штурмовой, 92, 47, 110, 95 и других боевых бригад",

– отметил Сазонов.

По его мнению, нардеп Вениславский "ляпнул" дикую глупость и должен извиняться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Федор Вениславский рассказал о том, что работники ТЦК должны с уважением относиться к призывникам во время проведения мобилизационных мероприятий и не нарушать их права. Как отметил политик, на все факты нарушений, совершенных работниками ТЦК, реагирует полиция. Вениславский добавил, что работники ТЦК могут нести административную или уголовную ответственность. Также он добавил, что некоторые работники за неправильное поведение уже были отправлены на фронт в боевые подразделения.

Кроме того, в Верховной Раде возмутились, что в некоторых регионах работники ТЦК работают для "галочки" и просто хотят выполнить план по призыву. Они не задумываясь над своими действиями, могут отправить на фронт людей, которые испытывают проблемы со зрением или даже работников оборонных предприятий.