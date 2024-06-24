В ВР заявили, что власти хотят ограбить народ через мегакоррупционную схему: о чем речь

Власть и ахметовский ДТЭК обещают украинцам крайне тяжелую зиму в плане энергоснабжения, говорит народный депутат Владимир Арьев.

ХАЭС

"Это понятно. Как и то, что руководство государства профукало полтора года до создания разветвленной сети малой генерации, которая могла бы сейчас спасти украинцев. Поведение рашистской нечисти было несложно спрогнозировать, чтобы подготовиться к новым обстрелам крупных объектов энергетической генерации", — говорит нардеп.

При этом он уверен, что правительство не делает ничего действенного, чтобы помочь украинцам.

Народный избранник утверждает, что программа кредитования 5-7-9 для альтернативной энергетики – это очень слабое решение, поскольку выдача этих кредитов не простенькая история, а особенно льготные условия для малой генерации до сих пор не созданы. Это тоже понятно, заявляет нардеп и добавляет, что премьер Денис Шмыгаль является выходцем из структуры Ахметова и поэтому он будет скорее думать, как помочь за государственный счет ахметовский ДТЭК, а не каким-то там "альтернативщикам".

Кроме того, Арьев обращает внимание на то, что до сих пор не принят закон о беспошлинном ввозе в Украину энергооборудования, которое хоть немного поможет людям пережить зимние отключения, чтобы насытить рынок и снизить цены, которые уже заоблачны.

При этом нардеп убежден, что власти собираются жестко ограбить народ из-за мегакоррупционной схемы строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"Если коротко, то Минэнерго с Энергоатомом хотят выкупить у Болгарии реактор российского производства, притом что строительная конструкция на ХАЭС установлена под реактор чешского производства с другими измерениями! Более того, до российского реактора нет половины необходимых парогенераторов, которые можно купить… только в России! Учитывая то, что министр энергетики Галущенко и руководитель Энергоатома Котин, разбивающиеся за этот схематоз, близки к обвиняемому в измене и работе на Россию нардепу Андрею Деркачу, история приобретает особую окраску", — заявил нардеп.

При этом Арьев утверждает, что этот проект съест кучу денег с поднятых тарифов.

"Миллионы и миллионы по закупкам Энергоатома пойдут в чьи-то карманы – мы уже видели эти фокусы, на которые госаудит крепко закрывает глаза", – добавил политик.

Также он утверждает, что подобные действия власти никак не помогут украинцам пережить энергетический голод.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, власти хотят вернуть российские технологии в атомную энергетику.



