В ВР заявили, что власти хотят ограбить народ через мегакоррупционную схему: о чем речь

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Ткачик Олеся
Власть и ахметовский ДТЭК обещают украинцам крайне тяжелую зиму в плане энергоснабжения, говорит народный депутат Владимир Арьев.
ХАЭС
При этом он уверен, что правительство не делает ничего действенного, чтобы помочь украинцам.
Народный избранник утверждает, что программа кредитования 5-7-9 для альтернативной энергетики – это очень слабое решение, поскольку выдача этих кредитов не простенькая история, а особенно льготные условия для малой генерации до сих пор не созданы. Это тоже понятно, заявляет нардеп и добавляет, что премьер Денис Шмыгаль является выходцем из структуры Ахметова и поэтому он будет скорее думать, как помочь за государственный счет ахметовский ДТЭК, а не каким-то там "альтернативщикам".
Кроме того, Арьев обращает внимание на то, что до сих пор не принят закон о беспошлинном ввозе в Украину энергооборудования, которое хоть немного поможет людям пережить зимние отключения, чтобы насытить рынок и снизить цены, которые уже заоблачны.
При этом нардеп убежден, что власти собираются жестко ограбить народ из-за мегакоррупционной схемы строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
При этом Арьев утверждает, что этот проект съест кучу денег с поднятых тарифов.
Также он утверждает, что подобные действия власти никак не помогут украинцам пережить энергетический голод.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению экспертов, власти хотят вернуть российские технологии в атомную энергетику.
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