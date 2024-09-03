В ВР заявили, что страна катится к страшным последствиям: что произошло

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Ткачик Олеся
Парламентское большинство президента Владимира Зеленского упорно держит в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны человека, который прямо подрывает и безопасность, и оборону, прямо вредящую работе комитета, зато является ручным информационным тараном офиса президента, об этом заявил нардеп Владимир Арьев.
Владимир Арьев
Кроме того, по его словам, власти, несмотря на настаивание партнеров, которые помогают Украине выжить, увольняют руководителя "Укрэнерго", которому западные партнеры доверяют. На его место, отмечает нардеп, будут толкать человека министра энергетики Германа Галущенко, который сам вышел из орбиты предателя Украины Андрея Деркача.
При этом, по его словам, сегодня парламентское большинство Зеленского собирается поднять налоги, которые вообще не коснутся жирных финансовых потоков Банковой, но обдерут граждан, которые и без того едва выживают. Еще при том необходимых средств для ВСУ это поднятие налогов не соберет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что фракция "ЕС" намерена блокировать парламентскую трибуну, чтобы добиться увольнения Безуглой из комитета нацбезопасности.
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