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В ВР заподозрили, что правительство окончательно передает свои полномочия Офису президента

В Верховной Раде после заявлений на увольнение от министров поинтересовались, остались ли в Украине состоятельные институты

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

Произошедшее увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствование евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления) и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе

В ВР заподозрили, что правительство окончательно передает свои полномочия Офису президента

Иванна Климпуш-Цинадзе

"Это все, что нужно знать о "мудрости" кормчего нашего государства. Впервые информация о подавлении Кудрицкого к отставке появилась как утечка с заседания Ставки), — отметила нардеп.

По ее словам, никакие письма партнеров, включая госпожу послом Евросоюза в Украине, и сложение полномочий независимых членов Наблюдательного совета не привели в сознание наших близоруких самоуверенных деятелей, добавила народная избранница.

"А здесь еще куча министров заявления об увольнении написали синхронно. Это уже окончательная передача полномочий правительства в ОПУ? Будут ли еще продолжать делать вид, что в государстве есть какие-то состоятельные институты?" – спрашивает Иванна Климшуш-Цинадзе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что три министра написали заявления на увольнение. По его словам, в парламент поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А.

Кроме того, как сообщил Стефанчук, заявление об уходе поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.




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Источник: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid0B7DrkyVu15qaRx488kGSKkBX5Yum4nVXhdmzGrM7ezmSBdvTv7R4J9qsQcoUwWTol
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