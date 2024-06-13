В ВР требуют от правительства показать постановление о бронировании спасателей

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что обратился к правительству с требованием показать документ о бронировании 90% личного состава ГСЧС и 100% работников подразделений оперативного реагирования.

Спасатели

По его словам, с этим обращением обратился к министру обороны Рустему Умерову и министру МВД Игорю Клименко.

Гончаренко напомнил, что после скандала, поднявшегося в связи с уничтожением ГСЧС из-за бронирования только 50% сотрудников и давления на них, относительно "добровольного перевода" в боевые бригады полиции, министр внутренних дел Игорь Клименко пока в своем телеграмме заявил, что принято решение бронировать 90% работников ГСЧС и Национальной полиции. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, спасатели) будут забронированы на 100%.

При этом, говорит нардеп, в постановлении правительства изменили норму, отметив, что по отдельному согласованному решению министра обороны и министра МВД — количество забронированных может составлять более 50% военнообязанных.

"Итак, требую показать решение министра обороны Умерова на основании обращения министра МВД Клименко о бронировании работников ГСЧС. Я все еще продолжаю получать кучу обращений от пожарных. Мы должны поставить точку в этом вопросе, и убедиться, что решение о бронировании работников ГСЧС есть не только на словах в телеграмме, но и в документе",

– отметил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале вокруг бронирования спасателей. В частности, Гончаренко рассказывал, что спасателей вынуждают соглашаться на службу в боевых подразделениях.



