Заседание 5 сентября народные депутаты посвятили увольнению министров, написавших заявления на увольнение и назначению на их место новых глав министерств.

Верховная Рада

Народный депутат Ярослав Железняк составил своеобразный рейтинг популярности новых министров среди депутатов на основе голосования за них. Бесспорным лидером является новый министр иностранных дел Андрей Сибига, а аутсайдером – Матвей Бедный.

Рейтинг министров по количеству голосов всего:

Сибига МИД – 258 голосов

Калмыкова МинВет – 256

Стефанишина МинЕС и МинЮст — 253

Точицкий МинКуск — 252

Коваль МинАгро — 251

Сметанин МинПром – 247

Гринчук МинЭко — 246

Кулеба МинВосстановление — 240

Бедный МинСпорт – 239

Кроме того, Железняк проанализировал популярность новых министров среди депутатов монобольшинства. Здесь тоже уверенно держит лидерство Сибига, а вот Алексей Кулеба – явный аутсайдер.

Сибига МИД — Cлуга 194

Точицкий МинКуск — Слуга 193

Калмыкова МинВет — Слуга 193

Гринчук МинЭко — Слуга 191

Сметанин МинПром — Слуга 191

Коваль МинАгро — Слуга 191

Стефанишина МинЕС и МинЮст — Cлуга 189

Бедный МинСпорт — Слуга 189

Кулеба МинВосстановление — Cлуга 167

"Вот получается, что ни одно голосование не набрало от Коалиции даже 200 голосов. Результат как говорится на табло", — отметил Железняк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты назначили на должность главы МИД Андрея Сибига. В ВР говорят, что он на комитете с энтузиазмом говорил и о стратегических вещах, и мало известные вообще, как потребность изменить закон о международных договорах, о "ликвидации" всей договорной базы с РФ, Беларусью и СНГ одним правовым "ударом" (решением ), потому что мы топчемся над этим ежедневно уже два с половиной года, и о внедрении в дипломатическом протоколе и церемониале украинских традиций и элементов.



