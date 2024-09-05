В ВР составили рейтинг популярности новых министров: кто набрал больше голосов во время голосования

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Заседание 5 сентября народные депутаты посвятили увольнению министров, написавших заявления на увольнение и назначению на их место новых глав министерств.
Верховная Рада
Народный депутат Ярослав Железняк составил своеобразный рейтинг популярности новых министров среди депутатов на основе голосования за них. Бесспорным лидером является новый министр иностранных дел Андрей Сибига, а аутсайдером – Матвей Бедный.
Рейтинг министров по количеству голосов всего:
Сибига МИД – 258 голосов
Калмыкова МинВет – 256
Стефанишина МинЕС и МинЮст — 253
Точицкий МинКуск — 252
Коваль МинАгро — 251
Сметанин МинПром – 247
Гринчук МинЭко — 246
Кулеба МинВосстановление — 240
Бедный МинСпорт – 239
Кроме того, Железняк проанализировал популярность новых министров среди депутатов монобольшинства. Здесь тоже уверенно держит лидерство Сибига, а вот Алексей Кулеба – явный аутсайдер.
Сибига МИД — Cлуга 194
Точицкий МинКуск — Слуга 193
Калмыкова МинВет — Слуга 193
Гринчук МинЭко — Слуга 191
Сметанин МинПром — Слуга 191
Коваль МинАгро — Слуга 191
Стефанишина МинЕС и МинЮст — Cлуга 189
Бедный МинСпорт — Слуга 189
Кулеба МинВосстановление — Cлуга 167
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты назначили на должность главы МИД Андрея Сибига. В ВР говорят, что он на комитете с энтузиазмом говорил и о стратегических вещах, и мало известные вообще, как потребность изменить закон о международных договорах, о "ликвидации" всей договорной базы с РФ, Беларусью и СНГ одним правовым "ударом" (решением ), потому что мы топчемся над этим ежедневно уже два с половиной года, и о внедрении в дипломатическом протоколе и церемониале украинских традиций и элементов.
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