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Ткачик Олеся
Около шести миллионов украинцев не выполнили свой долг и не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время эфира на "Радио Свобода".
Александр Федиенко
В частности, Федиенко отметил, что такая ситуация серьезное нарушение конституционного долга, поскольку каждый гражданин должен быть готов к защите страны в условиях войны.
Он подчеркнул, что обновление данных – это не просто формальность, а важный шаг для эффективного планирования обороны и использования ресурсов страны.
По закону обязанность обновлять данные касается граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, в Украине готовы воевать 25% человек, все остальные просто "верят в ВСУ". При этом военные отмечают, что таких людей не фронт нельзя привлечь никакими "плюшками". По их мнению, помочь критической ситуации с пополнением личного состава может исключительно жесткая мобилизация.
Также "Комментарии" рассказывали , что ТЦКшные рейды по мажорам в их "храмах досуга" — ресторанах, элитных маркетах, ТРЦ и т.п. — имеют сдержанное одобрение среди определенных категорий политически зависимых граждан и подчеркнуто положительное отношение в большой среде обычных работяг и домохозяек.
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