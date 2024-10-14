В ВР сказали, сколько мужчин не обновили свои данные в ТЦК: цифра впечатляет

Около шести миллионов украинцев не выполнили свой долг и не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время эфира на "Радио Свобода".

Александр Федиенко

В частности, Федиенко отметил, что такая ситуация серьезное нарушение конституционного долга, поскольку каждый гражданин должен быть готов к защите страны в условиях войны.

"У нас более 6 миллионов военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, дети, семьи защищают другие ребята. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 миллионов прийти согласно действующему законодательству встать на учет, обновить свои данные?" – спрашивает политик.

Он подчеркнул, что обновление данных – это не просто формальность, а важный шаг для эффективного планирования обороны и использования ресурсов страны.

По закону обязанность обновлять данные касается граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военных, в Украине готовы воевать 25% человек, все остальные просто "верят в ВСУ". При этом военные отмечают, что таких людей не фронт нельзя привлечь никакими "плюшками". По их мнению, помочь критической ситуации с пополнением личного состава может исключительно жесткая мобилизация.

Также "Комментарии" рассказывали , что ТЦКшные рейды по мажорам в их "храмах досуга" — ресторанах, элитных маркетах, ТРЦ и т.п. — имеют сдержанное одобрение среди определенных категорий политически зависимых граждан и подчеркнуто положительное отношение в большой среде обычных работяг и домохозяек.





