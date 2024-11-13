logo

BTC/USD

89883.20

ETH/USD

3198.60

LTC/USD

75.00

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР сказали, готова ли Украина к выборам весной следующего года
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР сказали, готова ли Украина к выборам весной следующего года

В ВР сомневаются, что уже весной можно будет провести выборы, ведь война продолжается

13 ноября 2024, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Верховная Рада не планирует проведение выборов весной 2025 года по нескольким важным причинам, сообщает НВ со ссылкой на информированные источники в парламенте. Двое представителей фракции "Слуга народа" указали, что заявления о выборах 25 мая, распространенные The Economist, нереалистичны.

В ВР сказали, готова ли Украина к выборам весной следующего года

Выборы в Украине

Один из нардепов отметил, что даже если военное положение не будет продолжено в феврале, подготовка к выборам займет по меньшей мере шесть месяцев, поэтому голосование может состояться не раньше августа. Другой нардеп считает, что выборы, вероятно, перенесут к концу октября, когда планируются и местные выборы. Это позволило сэкономить государственные средства.

Другой источник в президентской команде также сомневается в возможности весенних выборов, поскольку, по его словам, вопрос о прекращении боевых действий серьезно не обсуждается. По прогнозам некоторых аналитиков, The Economist могла опираться на предположение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться принудить Украину и Россию к перемирию, что позволило бы отменить военное положение. Однако депутат Александр Мережко отметил, что сомневается в таком сценарии, поскольку Путин не откажется от своих агрессивных планов по Украине.

Депутат Ярослав Юрчишин также считает, что проведение выборов в мае маловероятно, поскольку ситуация с безопасностью остается нестабильной, а избирательные участки могут стать мишенью для атак. Он подчеркнул, что вопросы безопасности избирателей, военных и переселенцев нерешены. Даже при наличии мирного договора риск возобновления боевых действий со стороны России сохраняется, добавляет Юрчишин, а значит, юридические и основания безопасности для выборов остаются неопределенными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным западных СМИ выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году, а ближайшая возможная дата – 25 мая.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vibori-prezidenta-ukrajini-mozhut-proyti-u-travni-2025-roku-chi-ni-shcho-kazhut-u-radi-50466120.html
Теги:

Новости

Все новости