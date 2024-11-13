В ВР сказали, готова ли Украина к выборам весной следующего года

Верховная Рада не планирует проведение выборов весной 2025 года по нескольким важным причинам, сообщает НВ со ссылкой на информированные источники в парламенте. Двое представителей фракции "Слуга народа" указали, что заявления о выборах 25 мая, распространенные The Economist, нереалистичны.

Выборы в Украине

Один из нардепов отметил, что даже если военное положение не будет продолжено в феврале, подготовка к выборам займет по меньшей мере шесть месяцев, поэтому голосование может состояться не раньше августа. Другой нардеп считает, что выборы, вероятно, перенесут к концу октября, когда планируются и местные выборы. Это позволило сэкономить государственные средства.

Другой источник в президентской команде также сомневается в возможности весенних выборов, поскольку, по его словам, вопрос о прекращении боевых действий серьезно не обсуждается. По прогнозам некоторых аналитиков, The Economist могла опираться на предположение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться принудить Украину и Россию к перемирию, что позволило бы отменить военное положение. Однако депутат Александр Мережко отметил, что сомневается в таком сценарии, поскольку Путин не откажется от своих агрессивных планов по Украине.

Депутат Ярослав Юрчишин также считает, что проведение выборов в мае маловероятно, поскольку ситуация с безопасностью остается нестабильной, а избирательные участки могут стать мишенью для атак. Он подчеркнул, что вопросы безопасности избирателей, военных и переселенцев нерешены. Даже при наличии мирного договора риск возобновления боевых действий со стороны России сохраняется, добавляет Юрчишин, а значит, юридические и основания безопасности для выборов остаются неопределенными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по данным западных СМИ выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году, а ближайшая возможная дата – 25 мая.



