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В ВР сказали, что происходит с государством и напугали прогнозами на будущее

В Верховной Раде считают, что партнеры могут не понять всего происходящего в Украине и уменьшить помощь

сегодня, 15:58
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Ткачик Олеся

В среду, 4 сентября, Верховная Рада уволила 4 министра при том, что еще в 5 министерствах сейчас вместо руководителей сидят и.о. И это все, отмечает нардеп Ирина Фриз, происходит в условиях военного положения в государстве.

В ВР сказали, что происходит с государством и напугали прогнозами на будущее

Ирина Фриз

"Происходит де-юре обнуления исполнительной ветви власти. Демонтаж государственного управления", – заявила нардеп.

По ее словам, все это происходит при отсутствии новых назначений, а главное — отсутствии понимания того, кто может быть назначен на должности. Именно это, говорит Фриз, вызывает серьезные вопросы о возможности работы Кабинета министров Украины вообще.

"Такая ситуация подрывает доверие к власти и создает условия, при которых правительство вообще не сможет легитимно выполнять свои обязанности. Это особенно критично во время военного положения, когда от координации и действий правительства зависит не только экономическая стабильность, но и безопасность государства. Кадровые вакуумы будут иметь негативные последствия для государства", — заявила нардеп.

Кроме того, по ее убеждению, Верховная Рада продолжает терять свою субъектность увольняя министров, большинство из которых даже не появились в зале, не говоря уже об отчетах о своей работе. При этом Фриз напомнила, что в Регламенте Верховной Рады Украины указано, что подающий в отставку министр обязан подать отчет о проделанной работе. Этот отчет рассматривается сначала профильным комитетом, а затем должен быть заслушан на пленарном заседании Верховной Рады.

Все эти кадровые манипуляции негативно влияют как на внутреннюю ситуацию в государстве, так и международную репутацию Украины. Партнеры и союзники могут воспринять ситуацию как признак нестабильности и неопределенности в украинском правительстве, что может повлиять на международную поддержку. Сейчас когда страна находится в состоянии войны, приоритетом должно быть обеспечение непрерывности и эффективности государственного управления, а не управленческий хаос и жонглирование должностями", — заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский объяснил, почему нужно провести кадровые изменения.




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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid09LtoNnENe2WjmFpUcGeBpfbyEyfsD5egfHFHfohaWaTi1nL92jqZfRj4KcX6aDz5l
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