В ВР рассказали, поддержат ли скандальную инициативу о введении налога на бездетность

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Ткачик Олеся
Как отметил нардеп Даниил Гетманцев, на самом деле налог на бездетных существовал в разные времена в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и даже в СССР с 1941 года до самого конца империи.
Дети
При этом народный депутат подчеркнул, что шансов этот законопроект на принятие не имеет никаких.
Разделяет такое мнение и народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, никто не будет вводить налог на бездетность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Сергей Гривко зарегистрировал законопроект, которым предлагает ввести налоги на бездетность, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине. В частности, нардеп предлагает обложить налогом в 1,5% лиц, не имеющих детей. Имеющие одного ребенка должны заплатить один процент от своих доходов, а те, кто двое – 0,5%. Политик считает, что платить этот налог должны резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Впрочем, по мнению Гривко, налог не нужно вводить для украинцев, у которых трое и более детей, или для бесплодных.
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