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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР рассказали, поддержат ли скандальную инициативу о введении налога на бездетность
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В ВР рассказали, поддержат ли скандальную инициативу о введении налога на бездетность

В Верховной Раде считают, что перспектив принятия законопроекта, которым предлагается ввести налог на бездетность, нет. Нардепы считают, что их коллега Сергей Гривко просто воодушевился опытом фашистской Италии

сегодня, 10:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил нардеп Даниил Гетманцев, на самом деле налог на бездетных существовал в разные времена в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и даже в СССР с 1941 года до самого конца империи.

В ВР рассказали, поддержат ли скандальную инициативу о введении налога на бездетность

Дети

"В народе назывался налогом на яйца, учитывая неравный налоговый статус женщин и мужчин. Наверное, вдохновившись именно этими историческими примерами, коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом как налогообложение бездетных, или, возможно, сделать автора еще более известным всей стране своими инициативами",
– написал в Телеграмме Гетманцев.

При этом народный депутат подчеркнул, что шансов этот законопроект на принятие не имеет никаких.

Разделяет такое мнение и народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, никто не будет вводить налог на бездетность.

Никакие "демографические" налоги никто вводить не собирается. Никогда не будет. Воспринимайте просто как очередную д****ную идею трусковецкой школы экономики",
– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Сергей Гривко зарегистрировал законопроект, которым предлагает ввести налоги на бездетность, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине. В частности, нардеп предлагает обложить налогом в 1,5% лиц, не имеющих детей. Имеющие одного ребенка должны заплатить один процент от своих доходов, а те, кто двое – 0,5%. Политик считает, что платить этот налог должны резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Впрочем, по мнению Гривко, налог не нужно вводить для украинцев, у которых трое и более детей, или для бесплодных.




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Источник: comments.ua
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