В ВР рассказали об опасности «Вовиной тысячи»: на что соглашаются украинцы

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Ткачик Олеся
Народный депутат Владимир Арьев в Facebook сообщил, что каждый украинец должен четко осознать, если он берете тысячу, то обязательно дает разрешение на раскрытие банковской тайны и государственные органы смогут отслеживать все расходы на всех счетах сейчас или в будущем. То есть полный контроль, подчеркнул нардеп.
Тысяча гривен от Зеленского
Как отметил нардеп, для получения тысячи от вас требуют открыть карту Национальный кэшбек в любом банке, участвующем в программе Кешбек. Без открытия карты тысячу не дадут. Впрочем, он добавил, что к программе Кешбек вы можете присоединиться только, если вы дадите разрешение на передачу данных обо всех покупках.
В постановлении Кабинета министров 952 от 20.08.2024 о Национальном Кешбеке четко указано это условие – предоставить номера текущих счетов для "анализирования" и предоставить разрешение на передачу информации о платежных операциях с ваших карт.
Депутат заявил, что Кешбек недостаточно справился с задачей взять граждан под полный финансовый контроль.
О чем-то в Фейсбуке написала также нардеп Виктория Сюмар. По ее словам, нужно осознавать, что это отказ от банковской тайны и разрешение на аналитику по всем вашим платежным картам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда украинцы получат тысячу от Зеленского.
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