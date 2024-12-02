В ВР рассказали об опасности «Вовиной тысячи»: на что соглашаются украинцы

Народный депутат Владимир Арьев в Facebook сообщил, что каждый украинец должен четко осознать, если он берете тысячу, то обязательно дает разрешение на раскрытие банковской тайны и государственные органы смогут отслеживать все расходы на всех счетах сейчас или в будущем. То есть полный контроль, подчеркнул нардеп.

Тысяча гривен от Зеленского

Как отметил нардеп, для получения тысячи от вас требуют открыть карту Национальный кэшбек в любом банке, участвующем в программе Кешбек. Без открытия карты тысячу не дадут. Впрочем, он добавил, что к программе Кешбек вы можете присоединиться только, если вы дадите разрешение на передачу данных обо всех покупках.

В постановлении Кабинета министров 952 от 20.08.2024 о Национальном Кешбеке четко указано это условие – предоставить номера текущих счетов для "анализирования" и предоставить разрешение на передачу информации о платежных операциях с ваших карт.

"Если это вас не испугало и вы до сих пор хотите эту тысячу (или кэшбек в размере до 3 тысяч гривен в месяц), тогда перед подписанием заявления в банк об открытии счета по программе Национальный кэшбек прочтите соглашение. Я взял текст из соглашения, которое предлагает Приватбанк: с подписанием заявления вы даете разрешение на полный контроль над всеми своими расходами и добровольно раскрываете банковскую тайну государственным органам", — отметил нардеп.

Депутат заявил, что Кешбек недостаточно справился с задачей взять граждан под полный финансовый контроль.

"Тогда у Зеленского и придумали эту тысячу – гарантированная слоя, на которую многие клюнет. А на "технические" детали никто внимание не обратит, еще и поблагодарят", – считает политик.

О чем-то в Фейсбуке написала также нардеп Виктория Сюмар. По ее словам, нужно осознавать, что это отказ от банковской тайны и разрешение на аналитику по всем вашим платежным картам.

"Однако, прежде чем его делать, все же стоит помнить, что мы живем в мире искусственного интеллекта и бег даты, которая анализирует каждый ваш шаг. А ваши расходы и что вы покупаете скажут о вас больше, чем вы можете представить себе: состояние, уровень обеспечения, сфера интересов и приоритетов. Но теперь столь огромными массивами данными будет обладать и государство. Или точнее – украинские чиновники власть имущие. Учитывая возможности ИИ для их обработки, о вас будут знать все и немного больше", – считает Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда украинцы получат тысячу от Зеленского.



