Испанские СМИ со ссылкой на источники в Киеве распространили информацию о возможном отправлении президента Украины Владимира Зеленского в Лондон после достижения мирного урегулирования в войне с Россией.

Владимир Зеленский

В частности, народный депутат Александр Мережко в эфире Радио Свобода категорически опроверг такие слухи и заявил, что они безосновательны. Политик подчеркнул, что эта информация является частью российской информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

Как уверяет народный депутат, он не слышал разговоров о подготовке так называемой "золотой ссылки" в Лондон для президента Украины Владимира Зеленского, и что оснований для них нет. По его словам, "это даже не фантазия", а "часть информационной борьбы" России против Украины.

"Самая вероятная моя версия состоит в том, что это Россия каким-то образом пытается дестабилизировать ситуацию. Это такой вброс, ИПСО. Здесь нет никакой основы даже для таких слухов. Это просто абсурдно. Здесь нечего комментировать", — заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно данным испанского издания El Mundo, слухи о "золотой ссылке" якобы предполагают скорейшее вступление Украины в ЕС, масштабное восстановление страны и развертывание миротворческих сил Великобритании и Франции на линии столкновения.

Источники издания утверждали, что этот план связан с якобы предложением спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Предполагалось, что Келлог будет предлагать прекращение огня между Россией и Украиной вдоль текущей линии боевых действий.

Однако украинская сторона опровергла эти сообщения, указав на их манипулятивную природу и цель – посеять недоверие к власти.



