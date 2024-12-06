В ВР рассказали о «золотой ссылке» Зеленского в Лондон

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Ткачик Олеся
Испанские СМИ со ссылкой на источники в Киеве распространили информацию о возможном отправлении президента Украины Владимира Зеленского в Лондон после достижения мирного урегулирования в войне с Россией.
Владимир Зеленский
В частности, народный депутат Александр Мережко в эфире Радио Свобода категорически опроверг такие слухи и заявил, что они безосновательны. Политик подчеркнул, что эта информация является частью российской информационной кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.
Как уверяет народный депутат, он не слышал разговоров о подготовке так называемой "золотой ссылки" в Лондон для президента Украины Владимира Зеленского, и что оснований для них нет. По его словам, "это даже не фантазия", а "часть информационной борьбы" России против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что согласно данным испанского издания El Mundo, слухи о "золотой ссылке" якобы предполагают скорейшее вступление Украины в ЕС, масштабное восстановление страны и развертывание миротворческих сил Великобритании и Франции на линии столкновения.
Источники издания утверждали, что этот план связан с якобы предложением спецпосланника новоизбранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Предполагалось, что Келлог будет предлагать прекращение огня между Россией и Украиной вдоль текущей линии боевых действий.
Однако украинская сторона опровергла эти сообщения, указав на их манипулятивную природу и цель – посеять недоверие к власти.
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