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В ВР рассказали о решении главкома, которое приблизило Украину к бездне

Из армии увольняют командиров, которые говорят неудобную правду и защищают своих бойцов

сегодня, 10:18 comments1419
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Ткачик Олеся

80- я бригада десантно-штурмовых войск (ДШВ) является одной из самых эффективных бригад в ВСУ. Эмиль Ишкулов подобрал коллектив, настроил управление и имеет постоянные результаты боя, отметила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, под увольнение он попал тогда, когда заявил, что нереалистично выполнить поставленные перед его бригадой задачи.

В ВР рассказали о решении главкома, которое приблизило Украину к бездне

Марьяна Безуглая

Как говорит нардеп, даже публичное обращение бойцов с требованием не увольнять Ишкулова, не помогло. Безуглая говорит, что командование ДШВ "заставили опубликовать сказочку о планируемом повышении", поскольку ситуация приобретает огласку, комбрига не отправляют в неизвестность, а дают штабную должность в Командовании ДШВ.

При этом в ДШВ заявили, что заявления о том, что главком Александр Сырский, якобы, стремится нивелировать бренд отдельного рода войск и уравнять его со своей пехотой, является российской ИПСО.

"Отмечу, что в этой всей истории имел место яркий "прогиб" Командующего ДШВ Скибьюка, который не только не отстоял комбрига, но и согласился опубликовать ложь. Уж не знаю, чем там ему Сырский угрожал. Что знаю точно, в ДШВ такое не уважают", – отметила нардеп.

По словам Безуглой, главком Сырский "лжет и заставляет врать подчиненных", не уважает правду и считает свое видение непогрешимым и единственно правильным.

"То есть культура лжи не только не ослабляется, а усиливается. Удалившееся освобождение Ишкулова в то время, когда комбриг 59-й бригады остается на месте, например, приблизило нас еще на шаг к бездне. Это очередной сигнал руководителям в армии, что легче соврать, чем сказать неудобную правду, и что никакие твои заслуги и эффективное управление не убережет от капризов военного руководства. Нет критериев. И никто не защитит", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что полковник Эмиль Ишкулов сдержанно отреагировал на свои увольнения и поблагодарил своих бойцов за безумную поддержку.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0MUWmuHHTpqwiSAC31GQGvbw9QGy99d4iHtaQ66YBsF2QkHoZuv9uGkk2oGhF6cWFl
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Обсуждения

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professor-778

сегодня, 09:51

... нажаль, совдепія ще ПРОЦВІТАЄ у окремих місцях ЗСУ. ЗСУ створили, а старі звичаї Сов.Армії ще не зовсім ліквідували ... А до Безуглої треба інколи прислухатися.


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