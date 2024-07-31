В ВР рассказали о решении главкома, которое приблизило Украину к бездне

80- я бригада десантно-штурмовых войск (ДШВ) является одной из самых эффективных бригад в ВСУ. Эмиль Ишкулов подобрал коллектив, настроил управление и имеет постоянные результаты боя, отметила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, под увольнение он попал тогда, когда заявил, что нереалистично выполнить поставленные перед его бригадой задачи.

Марьяна Безуглая

Как говорит нардеп, даже публичное обращение бойцов с требованием не увольнять Ишкулова, не помогло. Безуглая говорит, что командование ДШВ "заставили опубликовать сказочку о планируемом повышении", поскольку ситуация приобретает огласку, комбрига не отправляют в неизвестность, а дают штабную должность в Командовании ДШВ.

При этом в ДШВ заявили, что заявления о том, что главком Александр Сырский, якобы, стремится нивелировать бренд отдельного рода войск и уравнять его со своей пехотой, является российской ИПСО.

"Отмечу, что в этой всей истории имел место яркий "прогиб" Командующего ДШВ Скибьюка, который не только не отстоял комбрига, но и согласился опубликовать ложь. Уж не знаю, чем там ему Сырский угрожал. Что знаю точно, в ДШВ такое не уважают", – отметила нардеп.

По словам Безуглой, главком Сырский "лжет и заставляет врать подчиненных", не уважает правду и считает свое видение непогрешимым и единственно правильным.

"То есть культура лжи не только не ослабляется, а усиливается. Удалившееся освобождение Ишкулова в то время, когда комбриг 59-й бригады остается на месте, например, приблизило нас еще на шаг к бездне. Это очередной сигнал руководителям в армии, что легче соврать, чем сказать неудобную правду, и что никакие твои заслуги и эффективное управление не убережет от капризов военного руководства. Нет критериев. И никто не защитит", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что полковник Эмиль Ишкулов сдержанно отреагировал на свои увольнения и поблагодарил своих бойцов за безумную поддержку.



