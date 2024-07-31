В ВР рассказали о решении главкома, которое приблизило Украину к бездне

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Ткачик Олеся
80- я бригада десантно-штурмовых войск (ДШВ) является одной из самых эффективных бригад в ВСУ. Эмиль Ишкулов подобрал коллектив, настроил управление и имеет постоянные результаты боя, отметила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, под увольнение он попал тогда, когда заявил, что нереалистично выполнить поставленные перед его бригадой задачи.
Марьяна Безуглая
Как говорит нардеп, даже публичное обращение бойцов с требованием не увольнять Ишкулова, не помогло. Безуглая говорит, что командование ДШВ "заставили опубликовать сказочку о планируемом повышении", поскольку ситуация приобретает огласку, комбрига не отправляют в неизвестность, а дают штабную должность в Командовании ДШВ.
При этом в ДШВ заявили, что заявления о том, что главком Александр Сырский, якобы, стремится нивелировать бренд отдельного рода войск и уравнять его со своей пехотой, является российской ИПСО.
По словам Безуглой, главком Сырский "лжет и заставляет врать подчиненных", не уважает правду и считает свое видение непогрешимым и единственно правильным.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что полковник Эмиль Ишкулов сдержанно отреагировал на свои увольнения и поблагодарил своих бойцов за безумную поддержку.
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professor-778
сегодня, 09:51
... нажаль, совдепія ще ПРОЦВІТАЄ у окремих місцях ЗСУ. ЗСУ створили, а старі звичаї Сов.Армії ще не зовсім ліквідували ... А до Безуглої треба інколи прислухатися.