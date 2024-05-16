В ВР рассказали, как в дальнейшем избежать скандалов вокруг бронирования работников

За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель, отметил народный депутат Дмитрий Наталуха.

Дмитрий Наталуха

"Кого считает нужным забронировать — за того платит 20 000 гривен военного сбора в месяц. Если за бронирование отвечает чиновник, то непременно появятся скандалы с верблюдами и ставками на спорт",

– отметил политик.

При этом нардеп подчеркнул, что украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать.

"Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда",

– подчеркнул политик.

При этом он подчеркнул, что именно бизнес должен решить, кого из своих представителей он не может отправить на фронт.

Кроме того, он добавил, что только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Поэтому путь через постановления — морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем",

– добавил Наталуха.

В этом контексте он подчеркнул, что экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством, а также о сохранении экономики.

"Чем дольше мы тянем с экономичным бронированием, тем больше будет проблем. Понятно, что всех мужчин в "бус" не затянешь, но без рационального пряника эффект от иррационального кнута будет обратным для интересов Украины",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг постановления Минэкономики, которым было разрешено забронировать работников шести компаниям, из которых только одна работает на оборону страны. Такое решение министерства назвали проявлением государственной измены и проявлением коррупции. Министерство призвали аннулировать свой приказ, что в конце концов и было сделано. При этом министр экономики Юлия Свириденко пообещала разобраться, что произошло по каждой из компаний.