В ВР рассказали, как в дальнейшем избежать скандалов вокруг бронирования работников

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Ткачик Олеся
За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель, отметил народный депутат Дмитрий Наталуха.
Дмитрий Наталуха
При этом нардеп подчеркнул, что украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать.
При этом он подчеркнул, что именно бизнес должен решить, кого из своих представителей он не может отправить на фронт.
Кроме того, он добавил, что только бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.
В этом контексте он подчеркнул, что экономическое бронирование — это новый механизм эффективного взаимодействия между бизнесом и государством, а также о сохранении экономики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, возникшем вокруг постановления Минэкономики, которым было разрешено забронировать работников шести компаниям, из которых только одна работает на оборону страны. Такое решение министерства назвали проявлением государственной измены и проявлением коррупции. Министерство призвали аннулировать свой приказ, что в конце концов и было сделано. При этом министр экономики Юлия Свириденко пообещала разобраться, что произошло по каждой из компаний.
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