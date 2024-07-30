В ВР рассказали, как найти необходимые деньги для армии, уволив одну категорию военных

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украине не хватает 500 млрд гривен на финансирование армии, и эти деньги, говорит нардеп Алексей Гончаренко, власти хотят выбить из украинских граждан.
Война в Украине
При этом нардеп на одном примере показал, как и где можно найти нужные деньги.
По его словам, в армии находятся, по меньшей мере, до 10% военнослужащих, которые вообще там не должны быть. Это, говорит политик, люди с болезнями, да еще и большинству за 50 лет. Если у нас армия около миллиона, то таких грубо говоря сто тысяч, отметил Гончаренко.
То есть, по его словам, по меньшей мере, один такой военный обходится государству в 400 тысяч грн в год. Теперь, говорит нардеп, умножаем на 100 тысяч таких военных и 40 млрд гривен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает , что народных избранников мало времени на увеличение бюджета и принятие необходимых налоговых изменений. Уже в конце сентября могут возникнуть проблемы с деньгами для военных.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!