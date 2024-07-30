В ВР рассказали, как найти необходимые деньги для армии, уволив одну категорию военных

Украине не хватает 500 млрд гривен на финансирование армии, и эти деньги, говорит нардеп Алексей Гончаренко, власти хотят выбить из украинских граждан.

Война в Украине

При этом нардеп на одном примере показал, как и где можно найти нужные деньги.

По его словам, в армии находятся, по меньшей мере, до 10% военнослужащих, которые вообще там не должны быть. Это, говорит политик, люди с болезнями, да еще и большинству за 50 лет. Если у нас армия около миллиона, то таких грубо говоря сто тысяч, отметил Гончаренко.

"Сколько этих 100 тысяч стоят государству? Они не получают боевых, но их обеспечение 20 тысяч гривен в месяц. Умножаем на 12 месяцев — 240 тысяч грн их годовая зарплата. Может быть и больше, потому что я не учитываю другие выплаты. Питание – 130-140 грн в день. Умножаем на 365 дней = еще 50 тысяч грн питания. То есть уже есть около 290 тысяч грн. Плюс другие расходы (форма, защита и тд)", – рассказал нардеп.

То есть, по его словам, по меньшей мере, один такой военный обходится государству в 400 тысяч грн в год. Теперь, говорит нардеп, умножаем на 100 тысяч таких военных и 40 млрд гривен.

"Этих 100 тысяч человек можно просто отпустить. И эти люди придут и будут работать на экономику. И создавать миллиарды налогов, которые уйдут в государственный бюджет. И теперь считайте, сколько мы еще могли бы сэкономить, будь у кого-то на плечах голова", — добавил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает , что народных избранников мало времени на увеличение бюджета и принятие необходимых налоговых изменений. Уже в конце сентября могут возникнуть проблемы с деньгами для военных.





