В ВР рассказали, чем опасно продление срока обновления данных в ТЦК

В Верховной Раде высказались против продления срока обновления данных военнообязанных после 16 июля. В частности, глава Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что независимо от продолжительности этого процесса, количество лиц не увеличится, а сам процесс может затянуться на неопределенное время.

Александр Завитневич

Депутат подчеркнул, что он лично не поддерживает продление срока обновления данных после 16 июля. По его словам, каждый может прийти и обновить свои данные по закону определенное время. Если же срок обновления продлевать, то так будет продолжаться нескончаемо долго.

Завитневич объяснил, что в первые недели приложение "Резерв+" работало с перебоями, но сейчас функционирует полноценно. Он отметил, что при установлении сроков для обновления военно-учетных данных все понимали, что большинство украинцев обратятся для обновления данных в последний момент. Поэтому продление этого срока не имеет смысла.

По словам Завитневича, приложением "Резерв+" воспользовалось уже 1,3 миллиона человек, и он считает, что закон о мобилизации "выполнил свою роль", поскольку ТЦК и СП теперь имеют полную картину относительно ограниченно подходящих, непригодных, бронированных и незабронированных военнообязанных .

На вопрос о том, хватит ли обновленных данных для длительной войны и какие это будут иметь последствия для страны, Заветневич ответил, что это не изменит основных целей и планов военного руководства.

По его словам, военные чувствовали, что резерв еще есть, просто люди не появляются в ТЦК и СП, прячутся, не хотят служить. Он добавил, что так объективно обстоит ситуация. При этом нардеп добавил, что главная цель Украины – неизменна, а именно: выгнать врага с оккупированных территорий.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Завитневич также рассказал о том, когда в Украине проголосуют закон о демобилизации.



