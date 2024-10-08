В ВР раскрыли, рассматривают ли временный отказ от территорий в обмен на мир

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Ткачик Олеся
Сравнение вступления Украины в НАТО с "немецким вариантом" ошибочно, заявил в эфире Freedom Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике.
Украина НАТО
По его словам, аналогии с Германией и другими историческими моделями, например, с Кореей, не учитывают уникальные обстоятельства современной Украины.
Нардеп подчеркнул, что эти случаи уникальны в истории, и главная проблема заключается в необходимости поддержания международного права и восстановлении мирового порядка.
Он добавил, что ситуация в ГДР значительно отличалась от современных событий в Украине, поскольку население восточной Германии не испытывало геноцида и уничтожения национальной идентичности, как это происходит на оккупированных территориях Украины.
Также он отметил, что в парламентских кругах не обсуждается вопрос временного отказа Украины от своих территорий. При этом, по его словам, вопрос касается не только ставшей жертвой агрессии Украины, но и международного права в целом. Без его соблюдения невозможно гарантировать мир и безопасность в Европе и мире. Нет компромиссов по таким принципам, как территориальная целостность и суверенитет государств, добавил политик.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украине категорически не подходит так называемый "немецкий сценарий", предусматривающий вступление в НАТО в обмен на территории.
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