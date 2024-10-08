В ВР раскрыли, рассматривают ли временный отказ от территорий в обмен на мир

Сравнение вступления Украины в НАТО с "немецким вариантом" ошибочно, заявил в эфире Freedom Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике.

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По его словам, аналогии с Германией и другими историческими моделями, например, с Кореей, не учитывают уникальные обстоятельства современной Украины.

Нардеп подчеркнул, что эти случаи уникальны в истории, и главная проблема заключается в необходимости поддержания международного права и восстановлении мирового порядка.

"Мне кажется, что модель ГДР-ФРГ не вполне корректна, даже вот с историко-политической точки зрения. Почему? Потому что ГДР была членом ООН, сохраняла свою государственность, то есть она не была аннексирована Советским Союзом, ну, по крайней мере, формально. Понятно, что по сути ГДР находилась под влиянием, под оккупацией, можно сказать даже, Советского Союза”, — сказал политик.

Он добавил, что ситуация в ГДР значительно отличалась от современных событий в Украине, поскольку население восточной Германии не испытывало геноцида и уничтожения национальной идентичности, как это происходит на оккупированных территориях Украины.

"Россия осуществляет политику геноцида и пытается уничтожить любые следы украинской культуры, идентичности и пытается представить население, живущее на оккупированных территориях, как русское население. При этом серьезная опасность, в этом преступность российской политики на оккупированных территориях и в этом отличие от ситуации в ФРГ и ГДР", — отметил Мережко.

Также он отметил, что в парламентских кругах не обсуждается вопрос временного отказа Украины от своих территорий. При этом, по его словам, вопрос касается не только ставшей жертвой агрессии Украины, но и международного права в целом. Без его соблюдения невозможно гарантировать мир и безопасность в Европе и мире. Нет компромиссов по таким принципам, как территориальная целостность и суверенитет государств, добавил политик.

"Человечество, я надеюсь, усвоило урок 1938 Мюнхенского заговора. Согласно этому уроку, умиротворение агрессора не ведет к прекращению или к тому, чтобы не было войны. Напротив, это провоцирует агрессора на еще более агрессивное поведение", — отметил Мережко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украине категорически не подходит так называемый "немецкий сценарий", предусматривающий вступление в НАТО в обмен на территории.



