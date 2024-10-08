logo

BTC/USD

62299.02

ETH/USD

2440.22

LTC/USD

65.70

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР раскрыли, рассматривают ли временный отказ от территорий в обмен на мир
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР раскрыли, рассматривают ли временный отказ от территорий в обмен на мир

В ВР заявили, что так называемый "немецкий сценарий" для Украины категорически не подходит

сегодня, 09:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Сравнение вступления Украины в НАТО с "немецким вариантом" ошибочно, заявил в эфире Freedom Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике.

В ВР раскрыли, рассматривают ли временный отказ от территорий в обмен на мир

Украина НАТО

По его словам, аналогии с Германией и другими историческими моделями, например, с Кореей, не учитывают уникальные обстоятельства современной Украины.

Нардеп подчеркнул, что эти случаи уникальны в истории, и главная проблема заключается в необходимости поддержания международного права и восстановлении мирового порядка.

"Мне кажется, что модель ГДР-ФРГ не вполне корректна, даже вот с историко-политической точки зрения. Почему? Потому что ГДР была членом ООН, сохраняла свою государственность, то есть она не была аннексирована Советским Союзом, ну, по крайней мере, формально. Понятно, что по сути ГДР находилась под влиянием, под оккупацией, можно сказать даже, Советского Союза”, — сказал политик.

Он добавил, что ситуация в ГДР значительно отличалась от современных событий в Украине, поскольку население восточной Германии не испытывало геноцида и уничтожения национальной идентичности, как это происходит на оккупированных территориях Украины.

"Россия осуществляет политику геноцида и пытается уничтожить любые следы украинской культуры, идентичности и пытается представить население, живущее на оккупированных территориях, как русское население. При этом серьезная опасность, в этом преступность российской политики на оккупированных территориях и в этом отличие от ситуации в ФРГ и ГДР", — отметил Мережко.

Также он отметил, что в парламентских кругах не обсуждается вопрос временного отказа Украины от своих территорий. При этом, по его словам, вопрос касается не только ставшей жертвой агрессии Украины, но и международного права в целом. Без его соблюдения невозможно гарантировать мир и безопасность в Европе и мире. Нет компромиссов по таким принципам, как территориальная целостность и суверенитет государств, добавил политик.

"Человечество, я надеюсь, усвоило урок 1938 Мюнхенского заговора. Согласно этому уроку, умиротворение агрессора не ведет к прекращению или к тому, чтобы не было войны. Напротив, это провоцирует агрессора на еще более агрессивное поведение", — отметил Мережко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украине категорически не подходит так называемый "немецкий сценарий", предусматривающий вступление в НАТО в обмен на территории.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/dlya-ukrayiny-ne-pidhodyt-nimetskyj-variant-vstupu-do-nato-analiz-merezhka/
Теги:

Новости

Все новости