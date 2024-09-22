В ВР раскрыли, какие условия демобилизации будут прописаны в законопроекте

В Украине уже долгое время ведутся дискуссии о необходимости установления четких сроков военной службы, и к середине осени планируется разработать законопроект о демобилизации. Об этом в интервью NV рассказал секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Демобилизация военных

По словам Костенко, задача подготовки законопроекта о демобилизации была закреплена в постановлении Верховной Рады во время голосования за закон о мобилизации. Сроки, говорит нардеп, это как раз середина осени.

Костенко сообщил, что уже прошли встречи с представителями Кабмина и Генштаба, в ходе которых обсуждались возможные темпы мобилизации и их влияние на подготовку законопроекта. Он выразил уверенность, что документ будет разработан.

"Будут ли там конкретные сроки, будут ли просто установлены механизмы демобилизации? Мы этого пока не знаем. Я больше думаю о том, чтобы никого лишний раз не настраивать, что там будут написаны 36, 37 или 38 месяцев. Я думаю, там будут написаны условия демобилизации, привязанные к указу президента или еще к чему-то", — сказал Костенко.

Нардеп также выразил сомнения в возможности установления четких сроков, учитывая темпы мобилизации и разное отношение граждан к службе. Он добавил, что нынешние обстоятельства вряд ли позволяют ввести конкретные временные рамки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению экспертов, сроки службы в ВСУ нужно срочно урегулировать на законодательном уровне. Сейчас критически важно установить предельный срок службы в рядах Вооруженных сил Украины, ведь граждане не должны покупать билет в один конец.





