В ВР признали, что ТЦК отправляют на фронт тех, кто подлежит бронированию: почему так происходит

Член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги Народа" Федор Вениславский признал проблему с бронированием работников критически важных предприятий.

Мобилизация в Украине

В частности, он признал, что в Украине бывают случаи, когда военнообязанный, подлежащий бронированию от мобилизации, идет в ТЦК для обновления данных, проходит ВЛК, а ему выдают повестку и отправляют в учебный центр. Вениславский добавил, что эта проблема рассматривалась на оборонном комитете. Он добавил, что народные депутаты не до конца продумали такую вероятность.

Политик отметил, что работники критически важных предприятий обязаны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней после вступления соответствующего закона в силу. Если работник не забронирован, ТЦК имеет право выдать ему повестку для мобилизации.

По словам нардепа, проблема имеет два аспекта. Первый – ТЦК может не иметь данных о бронировании работников. Этого можно было избежать, если бы руководители предприятий своевременно подавали необходимые документы. При этом он добавил, что часть забронированных в переходный период, когда бронь закончилась, сейчас нужно бронировать по-новому, добавив, что сроки бронирования работников в Украине продлены.

Второй аспект – работники могут быть мобилизованы при обновлении учетных данных, хотя через неделю-две они будут забронированы.

Вениславский считает, что эту проблему должно решить электронное бронирование. Нардеп пояснил, что граждане, имеющие право на бронирование, будут подавать информацию в ТЦК через мобилизационные подразделения в электронном виде. Эта информация будет верифицироваться через базы данных Государственного страхования и Пенсионного фонда, подтверждая, что гражданин работает на критически важном предприятии. Это позволит автоматически забронировать таких граждан и они смогут обновлять свои военно-учетные данные без риска мобилизации.

Нардеп подчеркнул, что проблема с бронированием временная и уже почти решена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды армии мобилизуют критически важных для фронта специалистов, в том числе изготовляемых беспилотниками.



