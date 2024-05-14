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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР после кадровых чисток в России предложили провести такие же и в Украине
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В ВР после кадровых чисток в России предложили провести такие же и в Украине

Народный депутат Алексей Гончаренко считает, что Украине также пора провести кадровые чистки. По его словам, в первую очередь нужно арестовать тех, кто отвечал за оборону Харьковской области

сегодня, 17:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал кадровые изменения в террористической России. По его словам, интрига с Николаем Патрушевым, который возглавлял Совбез, закрыта, его назначили помощником кремлевского диктатора.

В ВР после кадровых чисток в России предложили провести такие же и в Украине

Алексей Гончаренко

"Вообще перестановки и аресты в России – плохие для нас. Нам бы все делать, чтобы Шойгу остался на своем месте. Но это тоже второстепенное",
– говорит Гончаренко.

По его словам, сейчас нужно собраться и навести порядок.

"Я думаю, что нужно начать чистку у нас. Нужны аресты дегенератов, ответственных за оборону Харьковщины. И это должны быть массовые аресты! Аресты людей, которые отвечали за построение фортификаций за Авдеевкой. Пришло время действовать очень быстро и системно",
– отметил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в террористической России российский диктатор провел серию кадровых перестановок. В частности, он уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил его на должность главы Совбеза вместо Николая Патрушева. Самого Патуршева он назначил своим помощником. Как сообщили в Кремле, он будет курировать направление кораблестроения. На место Шойгу Путин назначил Андрея Белоусова, который должен выявить коррупционные схемы и перенаправить их на нужды оборонной промышленности. При этом Белоусов уже получил от российских генералов унизительное прозвище "бухгалтер", эксперты прогнозируют, что вскоре генералы взбунтуются против него.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что своими кадровыми перестановками Путин разбил мощный тандем , который мог создать "государство в государстве", а также обнулил все договоренности с элитами.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02Wq8neN4FfccU74pnFFHkyLMqgHeunFpYAZYSYv9vy87gi6BDYUDBKiTgcXCV2wGol
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