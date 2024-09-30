В ВР подтвердили слухи о возможной отставке Буданова: какие к нему претензии

В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, в частности об этом в интервью Radio NV сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко.

Кирилл Буданов

По его словам, существует информация не только о потенциальной отставке Буданова, но и о возможной замене министра обороны Рустема Умерова.

"Но в течение всего времени в Офисе принимаются иногда решения уже на 100%, а затем они как-то меняются. И уже потом мы видим кадровое решение, о котором никто не говорил", — отметил нардеп.

Костенко также подчеркнул, что у Буданова сложные отношения с Офисом президента, в частности, из-за его популярности и высокого уровня доверия в обществе.

"Я вижу, что в ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-либо узнаваемость, кто имеет какое-то хорошее отношение и авторитет в обществе. К этим людям сразу есть претензии – по службе и вообще", – подчеркнул нардеп.

В то же время, он отметил, что работа ГУР под руководством Буданова выполняется успешно. По его словам, оборонный комитет Верховной Рады постоянно сотрудничаем с Главным управлением разведки, и его достижения очевидны. Буданов отчитывается перед комитетом, хотя напрямую подчиняется министру обороны и президенту, добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что снова появились слухи, что якобы главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова планируют уволить. Формально, ему якобы готовят "повышение", а именно перевод в заместители в главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



