В ВР подтвердили слухи о возможной отставке Буданова: какие к нему претензии

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Ткачик Олеся
В Офисе президента Владимира Зеленского рассматривают возможность увольнения руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также других чиновников, в частности об этом в интервью Radio NV сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко.
Кирилл Буданов
По его словам, существует информация не только о потенциальной отставке Буданова, но и о возможной замене министра обороны Рустема Умерова.
Костенко также подчеркнул, что у Буданова сложные отношения с Офисом президента, в частности, из-за его популярности и высокого уровня доверия в обществе.
В то же время, он отметил, что работа ГУР под руководством Буданова выполняется успешно. По его словам, оборонный комитет Верховной Рады постоянно сотрудничаем с Главным управлением разведки, и его достижения очевидны. Буданов отчитывается перед комитетом, хотя напрямую подчиняется министру обороны и президенту, добавил нардеп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что снова появились слухи, что якобы главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова планируют уволить. Формально, ему якобы готовят "повышение", а именно перевод в заместители в главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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