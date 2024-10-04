В ВР подтвердили большой обман государства: куда ТЦК отправляет людей из рекрутинговых центров

Народный депутат Соломия Бобровская подтвердила информацию о том, что в последнее время появилось много скандалов, когда людей из центров рекрутинга отправляют не в те бригаде, и не на те должности, которые они себе выбрали.

Соломия Бобровская

"Бригады честным способом рекрутировали мужчин, своими усилиями дали отношение, чтобы попасть к ним в часть. Но очень часто так случается, что ТЦК распределяет этих людей на приоритетные бригады, спущенные по приказу Генштаба. Это значит, что, как говорят в народе, воруют людей. Когда человек приходит с отношением к одному, но попадает в другую бригаду на другую должность. И это выходит такой огромный обман от государства", — сообщила в комментарии Общественному Бобровская.

При этом она отметила, что за последние недели было много скандалов по этому поводу. Например, легендарный батальон "Волки Да Винчи" вышел с заявлением, в котором говорится, что если ТЦК не прекратит такие действия, то они закроют все свои рекрутинговые центры, потому что нет смысла их держать.

В Фейсбуке Бобровская добавила, что Кабинет Министров принял постановление, которое дает право военным частям проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить – без посредничества ТЦК СП. При этом, по ее словам, на сегодняшний день еще нет перечня бригад воинских частей, которые будут иметь право самостоятельно направлять добровольцев на ВЛК и набирать их на службу. Будем ждать этого списка и отталкиваться от него, сказала Бобровская.

При этом она подчеркнула, что такие известные бригады и батальоны, как "Волки да Винчи", Третья штурмовая, "Хартия", "Азов" для ТЦК не приоритетны, и они могут доукомплектоваться исключительно через работу рекрутинговых центров. По словам Бобровской, ТЦК в первую очередь комплектуют Сухопутные войска.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР предлагают снизить мобилизационный возраст до 20 лет.



