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В ВР отреагировали на удар по военным во время построения и шокировали заявлением

В ВР утверждают, что построение военных во время войны происходят постоянно

сегодня, 11:57
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Ткачик Олеся

Аналитики проекта DeepState опубликовали кадры удара российскими Искандерами по месту сбора или построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика Сумской области.

В ВР отреагировали на удар по военным во время построения и шокировали заявлением

Война в Украине

"Снова подтверждено скопление/строение (DeepState). Снова удар ракетой. Говорю же, построение происходит постоянно! Если сам Сырский строит на третьем году полномасштабное вторжение, то его подчиненные не видят в этом ничего подобного. Как и с российским гражданством и родственниками: если у него родители русские и все еще в России, то что такого в том, чтобы назначить Гладкого на высокий пост, если у того жена с российским паспортом? И это лишь один случай, который стал публичным, так много! И что такого в том, чтобы Содолю наградить Труханова или Залужному писать диссертацию у Кивалова? – отметила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая.

По ее словам, речь идет о культуре, которая до сих пор ментально не оторвалась от России.

"Генералы у нас сейчас ментально не совсем наши (в большинстве, конечно, не все)! Они преимущественно кривое зеркало врага, и так же принимают решения. Враг их читает. К сожалению, и по Курщине увидите. А войско уже другое. Мы другие. Разрыв нарастает с каждым днем", – заявила нардеп.

Напомним портал "Комментарии" рассказывал , что аналитики проекта DeepState опубликовали кадры удара о месте построения украинских военных в Сумской области. Издание отмечает, что видео было опубликовано 4 сентября на многих пропагандистских ресурсах, где виден момент удара Искандерами по скоплению наших бойцов на открытой местности. "Только сейчас нам стало известно о деталях данной трагедии. Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться", – указали аналитики издания.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0w9S5aZGywngzjEKiQbipL5x9BSDKoPvgWzvZnHmd6CC7L4ZmVe3CUhLmHBQ1Fftel
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